La Torre dell’acqua di Castellinaldo d’Alba sarà spazio espositivo e osservatorio sul clima

La Torre dell’Acqua, ex riserva dell’acquedotto di Castellinaldo d'Alba, si trova sulla strada che dal paese porta all’antica chiesa di San Servasio, sul poggio al di sopra del Bosco delle Torte.

Vuota da oltre sessant’anni, è composta da due parti e sulla sommità ospita i supporti per le telecamere di sorveglianza del paese.

Creativamente Roero ne fece uno dei primi progetti 'site-specific' e alcuni anni fa l’artista Saverio Todaro la abbellì di una pittura murale e resina fosforescente, con il simbolo bianco dello Share (termine che in inglese significa 'condividere') su sfondo verde 'crocodile'.

Nei prossimi mesi, grazie al co-finanziamento di Comune e CRC da 14.000 euro, verranno sistemati gli arredi interni ed esterni, messo in sicurezza il terreno circostante e grazie all’accordo con i privati proprietari dei vicini vigneti, la cisterna diventerà un centro espositivo probabilmente gestito dai Vinaioli di Castellinaldo, integrato in un’area didattica a disposizione di scuole e turisti.

Ma non solo. A svelare le idee progettuali intorno al manufatto è il sindaco Giovanni Molino: “Oggi la struttura è vuota e inutilizzata, ma sappiamo trovarsi in un punto assai panoramico e con questi primi fondi andremo ad incominciare una rivalutazione del luogo, in sinergia con le proprietà private circostanti. La Torre diventerà un punto di interesse paesaggistico e formativo, e siamo orgogliosi sia stata scelta dall’Ente Gestore del Sito UNESCO per un altro scopo molto interessante”.

Per saperne di più occorre interpellare Roberto Cerrato, Direttore del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato: “La Torre Acqua di Castellinaldo d'Alba e la sommità di questa collina sono state scelte, per quanto riguarda il Roero, dall’Associazione Patrimonio UNESCO come luogo di formazione per le scuole e osservatorio permanente per il Roero sui cambiamenti climatici in vigna. Come Ente Gestore del sito UNESCO Abbiamo anche un accordo con la proprietà del luogo per utilizzare il vicino 'ciabot' che verrà recuperato e utilizzato per incontri, mostre, iniziative culturali e attività con le scuole. Gli altri siti prescelti quali osservatori climatici sono a Diano d’Alba per la Langa e ad Alice Bel Colle per il Monferrato. Esprimo la mia soddisfazione per questa volontà di contribuire a valorizzare un luogo caratteristico del Roero favorendo al contempo la formazione dei ragazzi e dei visitatori”.

La grande vasca verde di Castellinaldo d'Alba condividerà dunque la bellezza e la concretezza di un intero territorio, sotto lo sguardo della vicina cappella di San Servasio, sul Sentiero dei Frescanti e nel cuore di un Roero sempre più interessante e propositivo.