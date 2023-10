Puliservice S.Bernardo Cuneo, prosegue la campagna abbonament. Il DG Davide Bima: "Entusiasmo intorno alla squadra" (VIDEO)

Ancora una settimana, poi l’attesa per vedere in campo i ragazzi di Matteo Battocchio sarà finalmente conclusa. Intanto, la società sta continuando il lavoro di programmazione dell’importante stagione che Cuneo sta per vivere nel campionato di serie A2 maschile. Le attese della vigilia sono notevoli, anche se giustamente il coach invita tutti alla calma: alla fine, come sempre, sarà il campo a delineare i valori delle squadre.

Cuneo Volley si sta comunque godendo la perfetta riuscita dello spettacolo di presentazione della squadra, avvenuto venerdì 28 settembre al Teatro Toselli e che ha richiamato circa 600 persone. Il sold out per quell’autentica bomboniera della cultura che è il Toselli.

“Siamo soddisfatissimi – racconta ai nostri microfoni il Direttore Generale Davide Bima -. Non era facile organizzare una presentazione sportiva con tanto di spettacolo comico: è stato un successo. Max Cavallari è stato simpaticissimo e ha coinvolto tutti i presenti, mentre la presentatrice Eleonora Cottarelli ha saputo legare le due facce dell’evento, uno spettacolo più che una presentazione sportiva”.

Sul campo gli atleti stanno ultimando il lavoro di preparazione, mentre i tifosi sono pronti a scendere in campo con loro per sostenerli. La campagna abbonamenti è attivissima: “Sì, sta andando bene – aggiunge Davide Bima -. Con il buon pre- campionato che sta facendo la squadra si è creato ulteriore entusiasmo. Abbiamo tante iniziative per i nostri abbonati, i quali oltre alla possibilità di venire a vedere le partite beneficeranno di tantissimi sconti”.

Il calendario porrà subito Cuneo di fronte a due delle squadre meglio attrezzate del campionato: debutto il 15 ottobre in trasferta a Grottazzolina, poi due partite in casa con Ravenna e la debuttante Aversa.

“Dopo sei mesi e mezzo non vediamo di tornare a giocare – chiude il Direttore Generale -. Il 22 ottobre avremo la prima gara in casa con il match Day Moris contro Ravenna. Sarà un ottobre caldo, che ci concluderà con il Match Day Puliservice contro Aversa. Non ci resta che dire “Anduma” e...ci vediamo presto!”.