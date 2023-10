Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì verso l'esordio di Olbia, coach Gazzotti: "Le ragazze sono cariche e con tanta voglia di iniziare" (VIDEO)

Ancora poche ore di attesa e la Lpm Bam Mondovì si tufferà in una nuova stagione di serie A2 di volley femminile. Questa domenica, infatti, con inizio alle ore 16, le Pumine del neo tecnico Marco Gazzotti affronteranno la delicata trasferta in casa dell'Hermaea Olbia, formazione che nella passata stagione ha fatto del Geopalace un autentico fortino.

La Lpm ha lavorato duramente durante la fase di preparazione e ovviamente ha voglia di farsi trovare pronta al primo appuntamento che le ha riservato il calendario. Le Pumine sono cariche e vogliose di partire con il piede giusto, anche se c'è la consapevolezza che il primo impegno racchiude sempre tante insidie, a cominciare dall'animo battagliero che contraddistingue le squadre di coach Dino Guadalupi.

Questa mattina, intanto, il libero del Puma Agata Tellone ha tagliato un importante traguardo professionale, visto che è stata brillantemente proclamata dottoressa in Marketing (indirizzo comunicazione aziendale e mercati globali). Complimenti, dunque, ad Agata Tellone, che ora potrà concentrarsi sugli imminenti impegni di carattere sportivo. Questa sera, infine, consueta cena d'inizio stagione per la Lpm in un noto ristorante cittadino.

Nel video le sensazioni del tecnico Marco Gazzotti in vista dell'esordio di Olbia: