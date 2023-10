Volley maschile Serie C: VBC Mondovì pronto a ripartire

Dopo l’ ufficializzazione della composizione dei gironi, la Fipav Regionale ha anche diramato il calendario del campionato di serie C Regionale.

Il VBC Mondovì, allenato da coach Massimo Bovolo e dal suo assistente Fabrizio Marchisio, è stato inserito nel girone A e farà il proprio esordio al PalaItis sabato 4 novembre alle 21 contro il Valsusa (tutte le gare interne dei monregalesi si giocheranno alle ore 21), quindi sabato 11 trasferta ad Arona, poi sabato 18 gara casalinga contro il Lasalliano Moncalieri e successivamente due trasferte consecutive, ossia sabato 25 novembre impegno a Chieri e sabato 2 dicembre impegno a Santhià.

Sabato 9 dicembre al PalaItis arriva l’ Artivolley Collegno, quindi sabato 16 dicembre ultimo impegno dell’ anno solare 2023 con l’ impegnativa trasferta ad Ovada.

Il 2024 prenderà il via con la gara interna di sabato 13 gennaio contro il Racconigi, mentre il girone d’ andata si concluderà domenica 21 gennaio alle ore 18.30 con la trasferta di Torino contro il Linguì Volley.

Il girone di ritorno inizierà sabato 10 febbraio con la trasferta di Condove contro il Valsusa e terminerà sabato 13 aprile con la gara interna contro il Linguì Volley. Terminata la Regular Season si disputeranno i play-off per determinare la squadra promossa in serie B.

Martedì sera, intanto, primo allenamento congiunto stagionale per i monregalesi, che in trasferta hanno affrontato il Cuneo allenato da Francesco “Cecio” Revelli, vincendo per 4-2. Assenti Garello per impegni di lavoro e Caldano per problemi ad una spalla, Massimo Bovolo ha fatto ruotare tutti gli effettivi a propria disposizione, dando ampio spazio e minutaggio a tutti i giocatori presenti, ossia Fabiano, Polizzi, Genesio, Garelli, Candela, Bessone, Chessa, Berutti, Borsarelli, Turco, Fenoglio e Basso.

Soddisfatto al termine di questo già più che probante test match coach Massimo Bovolo, il quale, oltre al risultato finale, che in questi casi è sempre poco rilevante ed ha un valore molto secondario, ha soprattutto potuto trarre indicazioni interessanti sullo stato fisico e tecnico del gruppo, ottenendo preziosi dati sui cui lavorare nei prossimi giorni in modo tale da far crescere sempre più la squadra, sia a livello di brillantezza e condizione che nelle varie fasi di gioco, dove si andranno sempre più ad affinare le varie intese tra i giocatori.

“La preparazione – commenta al termina Massimo Bovolo – sta procedendo bene. Con i preparatori atletici abbiamo stilato un programma che ci permetta di giocare la prima parte della stagione con una buona continuità. Siamo ai primi allenamenti e stiamo caricando e come si è visto in questo primo allenamento congiunto siamo molto imballati, ma il lavoro di questa fase ci tornerà utile lungo la stagione. Ho alternato tutti i presenti e direi che mi sono piaciuti tutti i ragazzi, soprattutto per l'approccio mentale che hanno avuto verso la partita ed era ciò che io chiedevo. L'aspetto caratteriale è molto importante e deve esserci dalla prima all'ultima partita”.

Giovedì prossimo secondo allenamento congiunto stagionale, con il VBC che ospiterà al PalaItis nuovamente il Cuneo.

In serie D la formazione cadetta del VBC Mondovì, allenato da Riccardo Gallia e Loris Ferrero ed inserito nel girone B, farà il proprio esordio domenica 5 novembre alle ore 18 a Ciriè, quindi sabato 11 novembre gara interna contro il Chisola, poi sabato 18 novembre trasferta a Savigliano e successivamente due gare interne consecutive: sabato 25 arriva al PalaItis la Pallavolo Torino e sabato 2 dicembre arriva il S. Paolo Torino. Sabato 9 dicembre trasferta a Boves, quindi sabato 16 dicembre ultima partita dell’ anno solare 2023 con l’ impegno interno contro il Cuneo. Il 2024 inizia con la trasferta di sabato 13 a Chieri, mentre il girone d’ andata si concluderà sabato 20 gennaio con la gara casalinga contro il Reba Torino.

Il girone di ritorno inizierà sabato 10 febbraio con la gara casalinga contro il Ciriè e terminerà domenica 14 aprile con la trasferta di Torino in casa del Reba.