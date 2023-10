Campi Flegrei, Musumeci “Dal Governo risorse per 52,2 milioni”

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge finalizzato ad adottare misure di prevenzione nell'area dei Campi Flegrei. "Il provvedimento - spiega il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci a margine del cdm - ruota attorno a cinque iniziative: un piano per l'analisi della vulnerabilità dell'edilizia pubblica e privata, un piano di comunicazione appropriata che per noi è fondamentale, stiamo distribuendo a tale proposito migliaia di opuscoli nelle scuole. Riteniamo che una buona conoscenza del fenomeno da parte della popolazione possa aiutare condizioni di disagio, ansia e stress come sta accadendo. Una pianificazione speditiva dell'area interessata, stiamo verificando qual è la funzionalità delle infrastrutture strategiche e poi il potenziamento delle strutture di protezione civile presso i comuni di quell'area. L'impegno di spesa a copertura del provvedimento è di 52,2 milioni di euro, tutte risorse finanziarie approntate dallo Stato, dal governo. Abbiamo chiesto alla Regione Campania che però ha deciso di non partecipare, ha ritenuto di non doverlo fare, speriamo nelle prossime settimane cambi idea. In ogni caso noi andiamo avanti e intendiamo farlo in collaborazione con gli enti locali e con la prefettura". - foto: xl3/Italpress - (ITALPRESS).