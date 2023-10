Juve, Del Piero in Arabia Saudita? X in tilt

(Adnkronos) - Alessandro Del Piero in Arabia Saudita? Su X rimbalza la voce secondo cui l’ex calciatore potrebbe diventare direttore sportivo dell’Al Nassr, uno dei club di punta della ricchissima Saudi League. Nessuna conferma, nessuna news riconducibile a media locali. La voce è sufficiente ad animare la parte bianconera del social. Del Piero, 49 anni tra poco, ha lasciato la Juve nel 2012, dopo aver contribuito alla conquista dello scudetto della rinascita. L’ex numero 10 ha chiuso la carriera lontano da Torino, con l’avventura tra Australia e India. Da anni Del Piero è un apprezzato opinionista tv in Italia e all’estero. Il suo nome è stato accostato ad un ruolo dirigenziale nella Juventus negli ultimi mesi, caratterizzato dalla rivoluzione in casa bianconera con l’uscita di scena di Andrea Agnelli per le inchieste sui conti del club. L’ipotesi di vedere Del Piero dirigente in Arabia Saudita, nel club in cui gioca Cristiano Ronaldo, sembra dividere il tifo bianconero: qualcuno si sente ‘tradito’, la maggioranza però prenderebbe atto senza drammi.