Nutella, una limited edition con Treccani celebra le parole

TORINO (ITALPRESS) - "Nutella Parole", la nuova limited edition di Nutella realizzata in collaborazione con Treccani, celebra le parole e il significato dietro ognuna di esse, le parole che ci emozionano e che portano un sorriso nelle nostre giornate.La nuova edizione del Vocabolario Treccani conta oltre 100.0001 lemmi e accezioni, di cui circa 7.0002 costituiscono il cosiddetto "vocabolario di base", quell'insieme di parole con cui è possibile elaborare la quasi totalità di ciò che scriviamo e diciamo. All'interno del "Dizionario storico-etimologico", l'ultimo dei tre volumi di cui è composto il Vocabolario Treccani, è possibile scoprire come ciascuna parola, col suo significato e le sue sfumature, costituisce un piccolo universo a sè.Con questa nuova collezione Nutella vuole diffondere positività celebrando, attraverso le parole e le loro definizioni, i sentimenti in cui ci identifichiamo o che ci rappresentano. Grazie alla collaborazione con Treccani, una delle istituzioni culturali più prestigiose, autorevoli e innovative del nostro Paese, sono state selezionate 21 parole, una per ogni lettera dell'alfabeto italiano, a cui dedicare un vasetto di Nutella, con l'obiettivo di dare valore a ciò che rende la vita più bella: come la A di Amore, la C di Creatività, la N di Noi, la O di Originalità, la U di Unicità.Ma non solo, questa sarà anche una collezione da regalare alle persone che rendono ogni giorno speciale, proprio grazie alle emozioni che ci regalano.I vasetti della collezione "Nutella Parole" si trasformano in un dizionario di emozioni positive e, ognuno di essi, è caratterizzato da una grafica realizzata ad hoc che si ispira alla parola e al mondo che evoca dando vita a scenari immaginari ma rappresentativi: una danzatrice che balla su un vinile per la R di Ritmo, un sole che sorride per la S di Sorriso, un papavero rosso in un campo di papaveri gialli per la U di Unicità.Treccani ha messo a disposizione tutto il suo database, indicando etimologia e significato di ogni parola e collaborando alla ricerca di curiosità originali per ciascuna di esse. Per la lettera N, ad esempio, è stata scelta la parola "noi": tutti conoscono il suo uso come pronome di prima persona plurale, ma non tutti sanno che "Nell'uso toscano può reggere un verbo al singolare con costruzione impersonale: noi si mangia alle otto;allora, noi s'andava tutti gli anni al mare" o che "può essere usato anche da oratori o scrittori che vogliono considerare gli ascoltatori o lettori come partecipi del proprio ragionare, o che intendono condividere con altre persone la paternità di quanto affermano o esprimono (si parla in questo caso di plurale di modestia): gli autori da noi citati".Per approfondire l'etimologia, il significato e le curiosità di ognuna delle 21 parole realizzate da Treccani per Nutella, basterà - a partire da ottobre - cliccare sulla landing page dedicata alla campagna sul sito www.nutella.it. Sempre all'interno della pagina, l'utente potrà accedere ad un'area dedicata al podcast chiamato "Più che parole" (disponibile anche sulla piattaforma Spotify): 21 puntate di pochi minuti, di facile fruizione e dal tono pop, che conducono l'ascoltatore in un viaggio alla scoperta di ciascuna parola, attraverso etimologia, riferimenti, curiosità, brani e approfondimenti.Ma non solo, tutte le curiosità e le informazioni sopra citate saranno accessibili anche inquadrando direttamente il QR code posto sul retro di ogni vasetto che riporterà direttamente alla landing page della campagna.- foto ufficio stampa Ferrero -(ITALPRESS).