Terremoto Giappone oggi, scossa di magnitudo 6,6: allarme tsunami

(Adnkronos) - Terremoto in Giappone oggi 5 ottobre 2023. Una scossa sismica di magnitudo 6,6 gradi della scala Richter è stata registrata alle 11 locali in corrispondenza dell'arcipelago meridionale giapponese delle isole Izu. Il sisma, con ipocentro a dieci chilometri di profondità, ha fatto scattare l'allarme tsunami per le isole Izu, i territori che affacciano sul Pacifico e le isole Ogasawara. I residenti sono stati esortati ad allontanarsi dalle zone costiere.