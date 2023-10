'Viva Rai2', Fiorello su cantiere nuova location: il balletto degli operai - Video

(Adnkronos) - Fiorello ha inaugurato il cantiere dove verrà montato il nuovo Glass di 'Viva Rai2', sul lato sinistro del palazzo del Foro Italico che ospita le piscine del Coni. Lo showman ha informato i fan, in vista del ritorno in diretta del 6 novembre su Rai2, con una serie di dirette Instagram questa mattina, coinvolgendo anche i 4 operai al lavoro in un balletto con la coreografia di Luca Tommassini. "Questa è la prima pietra", ha detto, sottolineando poi che "col passaggio del lungotevere, tutto il pubblico potrà vederci addirittura passando con la macchina".

La nuova location consentirà anche di dedicare più spazio al pubblico che accorrerà per seguire le puntate dal vivo e che aveva creato più di qualche problema nella precedente collocazione in via Asiago. "Il pubblico sarà tutto qui, su questo marciapiede, e rispetto all'anno scorso ci sarà anche un megaschermo, un videowall da dove si potrà vedere la puntata. Ecco le piscine del Foro Italico, in fondo il bar del tennis. Laggiù ci sono poi i bar che servono i tifosi quando ci sono le partite o i fan dei concerti, noi saremo lì", ha aggiunto svelando che il bar accanto a Ponte Duca d'Aosta diventerà il suo punto d'approdo per la colazione all'alba, corredata di dirette su Instagram con cui accompagna solitamente il countdown di ogni puntata.

"Ci spiace molto lasciare il bar di Guerre Stellari, ma per forza di cose ci siamo trasferiti", ha sottolineato allundendo alle polemiche degli abitanti di via Asiago che lo hanno spinto al trasloco. "Metteremo anche le sagome sui pini: già mi vedo Meloni là e Giambruno là", ha scherzato, prima di concludere dando appuntamento al 'riscaldamento' sui social e su RaiPlay dal 16 ottobre con 'Aspettando Viva Rai2!. "Da un'altra parte ovviamente, non saremo qua. Avremo un glass di cortesia", ha spiegato. E probabilmente si tratterà della veranda del bar in zona Vigna Stelluti dove già in queste settimane si è spesso collegato in diretta Instagram con i suoi collaboratori.