A Bra una nuova sede per i corsi delle università telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele

Un traguardo da festeggiare insieme a studenti, ex allievi e a quanti desiderano condividere i risultati di un percorso che, dopo nove anni di successi, può annoverare la posa di una nuova e importante pietra miliare.

L’obiettivo è quello che la sede braidese di Multiversity Group, leader italiano nella formazione on line, ha raggiunto allestendo una nuova, accogliente e pratica sede a disposizione delle centinaia di studenti che per il suo tramite seguono le decine di corsi offerti dalle piattaforme delle università telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, insieme alle numerose proposte di 24 Ore Formazione.

Uno spazio di 500 metri quadrati realizzati al civico 44 della centralissima via Cavour a Bra. Quindi non soltanto un cambio di sede – quello che verrà salutato con la festa in programma dalle ore 16.30 alle 18.30 di sabato 7 ottobre –, ma nuovissimi spazi da oggi accessibili dagli iscritti alle tre università telematiche.

"Locali dotati di servizi multimediali e stanze digitali – spiegano i dottori Carmine e Vincenzo Maffettone, condirettori della sede braidese e di quelle di Cuneo, Alba, Barolo e Imperia –, che gli iscritti potranno utilizzare per seguire corsi on line e in presenza, potendo anche contare sulla disponibilità di tutor in grado di accompagnarli nei loro singoli percorsi di studio. Un affiancamento dello studente 'a chilometri zero', utile ad offrire ai nostri allievi un costante punto di riferimento, così da accompagnarli passo dopo passo al raggiungimento degli obiettivi di studio che si sono prefissati a prescindere dalle loro abilità informatiche e personale disponibilità di attrezzature. La sede di esami, sempre per quanto riguarda gli iscritti braidesi, rimarrà invece nei prestigiosi locali di palazzo Mathis, altro valore aggiunto a disposizione dei nostri allievi".

LE PROPOSTE PEGASO

Proposte che si aggiungono a quelle già disponibili presso le sedi cuneesi e imperiesi di Pegaso e Mercatorum. Sotto le insegne della prima figurano ad oggi ben 12 i corsi di Laurea (quella magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; le "triennali" in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale, Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione e della Formazione; le "magistrali" biennali in Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e delle Attività Motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza, Linguistica Moderna) che allievi da tutta Italia possono seguire quotidianamente tramite una piattaforma di e-learning dedicata, insieme a 131 master, a 20 corsi di perfezionamento e a 59 di alta formazione.

LAUREE E MASTER MERCATORUM

Con Mercatorum sono invece accessibili percorsi triennali in Comunicazione e Multimedialità, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Sociologia e Innovazione, Design del Prodotto e della Moda, Gastronomia Ospitalità e Territorio, Gestione di Impresa, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Lingue e Mercati, Scienze del Turismo, Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze e tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema, Scienze Giuridiche, oltre a quelli magistrali biennali in Management e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Management e Relazioni Internazionale per lo Sviluppo Economico.

I CORSI DI LAUREA DELL’UNIVERSITA’ SAN RAFFAELE

L’Università San Raffaele propone come detto un vasto ventaglio corsi di laurea triennali, magistrali e master. Tra i primi quelli in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (anche con gli indirizzi "Amministrazioni, professionisti e organizzazioni sportive" e "Organizzazione e amministrazione dei servizi sanitari e socio assistenziali"), Scienze Motorie (anche con indirizzo "Calcio"), Moda e Design Industriale (indirizzi "Design" e "Moda") e Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia.

A questi si affiancano le magistrali in Management e Consulenza Aziendale (con gli indirizzi "Economia e Management delle Organizzazioni Sportive", "Banking and Finance", "Economia e Management della Sanità e dell’Innovazione Tecnologica"). Poi Scienze delle Nutrizione Umana (anche con indirizzo "Nutraceutica") e Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate.

Particolarmente ampia la proposta di master, tra i quali quelli in "Digital Manager 4.0: Ict e Innovazione", "Metodologie didattiche innovative", "Comunicazione Aumentativa e Alternativa", "Case Manager Infermieristico in Geriatria", "Dietologia Nutraceutica e Nutrigenomica"; "Diritto del Minore: dalla prevenzione alla tutela", "Disturbi del Linguaggio e dell’Apprendimento", "Neuroriabilitazione e neuroscienze dell’età evolutiva", "Riabilitazione cognitiva", "Assistente analista del comportamento", "Neuropsicologia dell’Età Evolutiva", "Logopedia in Età Evolutiva", "Criminologia Clinica e Scienze Forensi", "Dietologia e Nutrizione", "Medicina d’Emergenza/Urgenza e Pronto Soccorso", "Medicina Estetica e Rigenerativa", "Psicologia Scolastica".

SOLE 24ORE FORMAZIONE

Sole 24ORE Formazione nasce dalla partnership tra Multiversity e il gruppo editoriale massimo esperto italiano in materia di informazione economica e finanziaria, con l’obiettivo di creare uno standard di eccellenza nell’ambito del "executive education".

I Master sono stati progettati sia per neolaureati alla ricerca di specializzazioni con ampi sbocchi professionali, sia per lavoratori interessati a investire nella propria formazione per un potenziamento o cambio di carriera.

Sole 24 ORE Formazione propone una modalità di erogazione blended di altissima qualità, capace di coniugare il meglio del digitale e del fisico. I Master affiancano a una solida preparazione teorica un approfondito taglio pratico attraverso case study, testimonianze e stage formativi in collaborazione con le più importanti aziende italiane.

LE CONVENZIONI

La modalità telematica seguita dai tre atenei rende possibile frequentare corsi universitari anche senza la presenza fisica in aula: opportunità che agevola i lavoratori in difficoltà a conciliare i tempi di vita e lavoro. Ai giovanissimi e adulti, neodiplomati e professionisti già affermati, Pegaso, Mercatorum e San Raffaele offrono una formazione personalizzata e fruibile ovunque, nei tempi e nei modi più consoni con un’ampia e articolata offerta tra corsi di laurea, master, esami singoli e corsi di "lifelong learning", applicabile con pieno successo a tutte le aree professionali.

Di sicuro interesse le numerose convenzioni che i tre atenei hanno sottoscritto sul territorio con primarie aziende, associazioni di categoria e realtà della pubblica amministrazione: intese grazie alle quali gli iscritti possono godere di speciali agevolazioni.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la nuova sede di Bra (via Cavour 44, tel. 0172 414862, unipegasobra.com; mail infosedebra@unipegaso.it. ), oppure quelle di di Cuneo (via Emanuele Filiberto 3, tel. 0171/292348), Alba (piazza Michele Ferrero 3, tel. 0173/209.209), e Imperia (piazza E. De Amicis, 7; Tel. 0183/680958).