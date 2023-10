All’associazione “Le Terre dei Savoia” il Fujot d’Oro 2023

“Il Fujot d’Oro 2023 va all’associazione Le Terre dei Savoia per il grande lavoro svolto a sostegno delle peculiarità di Faule e dei territori limitrofi”.

Questa la motivazione con la quale nella serata di giovedì 5 ottobre, in seno all’inaugurazione ufficiale della ventisettesima edizione della Festa della Bagna Caoda, il sindaco di Faule, Giuseppe Scarafia, e il presidente della Pro Loco di Faule, Danilo Fenoglio, hanno voluto premiare l’associazione di stanza a Racconigi che oggi raduna 47 comuni tra le province di Cuneo, Torino e Asti.

"Il diciottesimo Fujot d’Oro è un successo per l’intero sodalizio - il commento del presidente delle Terre dei Savoia, Valerio Oderda, presente insieme alla direttrice, Elena Cerutti – che testimonia la nostra capacità di lavorare insieme e l’importanza di attuare strategie cross-territoriali, imprescindibili per attuare progettazioni ad ampio respiro come la rete dei Giardini delle Essenze o il recente format culturale di Biblioteche in Festa. Grazie, dunque, all’Amministrazione comunale di Faule e alla sua Pro Loco per questo prezioso riconoscimento che ci sprona a continuare sulla strada intrapresa".

A margine della premiazione, condotta proprio dall’ex presidente dell’associazione “Le Terre dei Savoia” Giovanni Quaglia, spazio quindi all’inaugurazione vera e propria della manifestazione affidata a Sonia De Castelli, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, i consiglieri regionali Paolo Bongioanni, Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso, il presidente di Visit Piemonte, Beppe Carlevaris, l’attuale consigliere del ministro per la Pubblica Amministrazione e già senatore, Marco Perosino, la presidente dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia, Franca Biglio, e il presidente del Parco naturale del Monviso, Dario Miretti.