All’Ospedale Ferrero di Verduno un "baby pit stop” per l’allattamento al seno

Pediatri e nutrizionisti sono d’accordo nel ritenere che il latte materno rappresenti il miglior alimento per i neonati, in quanto è in grado di fornire tutti i nutrienti di cui hanno bisogno nella prima fase della loro vita. Inoltre, contiene sostanze bioattive e immunologiche che non si trovano nei sostituti artificiali e che invece sono fondamentali sia per proteggere il bambino da eventuali infezioni batteriche e virali, sia per favorire lo sviluppo intestinale.

Gli esperti definiscono il latte materno specie-specifico, cioè un alimento biologicamente adatto per l’essere umano. È sempre pronto, sempre fresco, sempre caldo. Inoltre per meglio adeguarsi alle necessità di crescita del neonato, non ha mai la stessa composizione. Esso infatti modifica nel tempo la sua formula, rendendola ancora più unica e inimitabile. È per questo che tutti i bambini dovrebbero essere esclusivamente allattati al seno, quantomeno per i primi sei mesi di vita.

Secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Unicef, recepite anche dal Ministero della Salute, l’allattamento al seno può anche continuare per due anni e oltre, secondo il desiderio della mamma e del bambino.

Da sempre l’ASL CN2 sostiene e supporta l’allattamento materno attraverso una continuità di servizi, forniti da strutture integrate che comprendono pediatri, psicologi, infermiere pediatriche, dietiste, ostetriche ed esperti in promozione della salute.

Durante la Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno (dal 1° al 7 ottobre) l’Azienda Sanitaria ha voluto rafforzare questo impegno con alcune iniziative particolari:

- lunedì 2 ottobre è stato inaugurato presso l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno un “Baby Pit Stop” a disposizione degli utenti e dei lavoratori per l’allattamento in ospedale (grazie all’importante contributo della Fondazione Ospedale Alba-Bra);

- presso le Case della Comunità di Alba e Bra e presso l’Ospedale Ferrero, sono stati allestiti dei “Punti Informativi Allattamento” nei quali gli esperti dell’ASL CN2 hanno potuto fornire informazioni sulle buone pratiche per un corretto allattamento e rispondere a domande e curiosità;

- nei Consultori Familiari delle Case della Comunità di Alba e Bra sono stati esposti gli scatti a tema della fotografa astigiana Giulia Verrastro, specializzata nella “fotografia di famiglia”. L’artista ha donato le sue opere per sensibilizzare la cittadinanza su un tema così importante per la salute.

Per approfondire il tema dell’allattamento al seno, capirne i benefici per mamma e bambino, sedare eventuali dubbi o porre domande, l'Asl invita a consultare le informazioni riportate alla pagina https://www.aslcn2.it/settimana-mondiale-dellallattamento/