Consiglio direttivo rinnovato per l'Associazione nazionale finanzieri, sezione di Cuneo

Il giorno 30 settembre 2023 i Soci ANFI di Cuneo sono stati convocati presso la propria sezione, sita all'interno della Caserma della Guardia di Finanza Cesare Battisti, per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

Al presidente della sezione, candidato per il secondo mandato, vista la numerosa partecipazione degli elettori ha fatto piacere vedere alcuni soci abbracciarsi amichevolmente. Questo sentimento di cameratismo è tra le finalità dell'ANFI che deve promuovere e cementare l’unione di tutti i militari in servizio ed in congedo della Guardia di Finanza mantenendo vivi, nel culto della memoria delle gloriose tradizioni del Corpo e dell’A.N.F.I., il sentimento patrio, lo spirito di corpo, lo spirito militare ed il senso dell’onore. Il riconfermato Presidente auspica che questi sentimenti di fratellanza e di solidarietà tra i Finanzieri in servizio e quelli in congedo non si limitino alla giornata delle elezioni ma possano continuare nel tempo.



Al termine delle elezioni il nuovo Consiglio Direttivo ANFI per il quinquennio 2023/2028 è così composto.



PRESIDENTE DELLA SEZIONE

M.a. Salvatore. COPPOLA



VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE

M.llo cpl. Luigi MOCCIA



CONSIGLIERI DI SEZIONE

Brig. Antonino DI MAGGIO

Brig. Ivano GRATTONI

Brig. Capo. Gianfrancesco RIZZO

Brig. Capo Paolo SCIUSCO

Brig. Capo Nino GESSA



SINDACO REVISORE

Lgt. Stefano TOSELLI



VICE SINDACO REVISORE

App.sc. q.s. Fabio. DI STEFANO