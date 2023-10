Cuneo, il Festival dei Luoghi Comuni 2023 cala l’ultimo tris di appuntamenti per “Pensati giovane”

In alto da sinistra in senso orario: Luca Borzani, Marco Aime, Alessandro Sisti, l’ex ministro Elena Bonetti, Blasco Pisapia e Simona Capovilla

Giovedì 19, venerdì 20 e domenica 22 ottobre al quarto piano del Rondò dei Talenti a Cuneo (via Luigi Gallo, 1), il Festival dei Luoghi Comuni cala l’ultimo tris di appuntamenti che completano il ricco programma che l’Associazione Culturale Cuadri ha preparato per la quinta edizione dell’evento. Il taglio di tutte e tre le iniziative si rifà al tema pensato per quest’anno, “Pensati giovane”.

Dal dibattito “Invecchiano solo gli altri”, il cui focus verterà sulla percezione di noi e degli altri con l’avanzare dell’età, si passerà al “Topolino Party” con i disegnatori del magazine edito da Panini Comics, per poi analizzare il calo demografico in Italia con l’ex ministro Elena Bonetti in occasione di “Non ci sono più i giovani di una volta”. La partecipazione agli appuntamenti è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione su Eventbrite.it.

“Si inizierà con una riflessione sulla vecchiaia e sulla volontà di rimanere eternamente giovani – spiega Andrea Borri, presidente dell’Associazione Culturale Cuadri -, poi il ‘Topolino Party’ regalerà agli appassionati Disney di ogni età la possibilità di incontrare i disegnatori delle loro storie preferite e portarsi a casa un piccolo ricordo. Con ‘Non ci sono più i giovani di una volta’, infine, si esaminerà la questione demografica in Italia, ricordando che un Paese anziano non è in grado di stare al passo delle spietate competizioni che ci circondano, perché privo di coraggio e inventiva”.

Giovedì 19 ottobre alle ore 18, al quarto piano del Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo, 1), si svolgerà “Invecchiano solo gli altri”. La terza età diverrà un argomento sempre più centrale nella società e favorirà profondi mutamenti culturali, senza dimenticare che non si può negare un futuro alle nuove generazioni. Sulla tematica si confronteranno Luca Borzani (editorialista de La Repubblica e presidente del Centro Medì) e Marco Aime (antropologo, scrittore e docente).

Venerdì 20 ottobre alle 18, sempre al Rondò dei Talenti, si terrà il “Topolino Party”. Il numero 3.543 di Topolino, in uscita il 18 ottobre, avrà una copertina dedicata a Steamboat Willie e riserverà una pagina al Festival dei Luoghi Comuni. Sarà possibile scoprirlo con la coordinatrice editoriale Serena Colombo, lo sceneggiatore Alessandro Sisti e i disegnatori Simona Capovilla e Blasco Pisapia.

Domenica 22 ottobre alle ore 18, ancora al quarto piano del Rondò dei Talenti, interverrà nell’ambito di “Non ci sono più i giovani di una volta” la deputata Elena Bonetti (ex ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia), intervistata dall’analista geopolitico di Limes Federico Petroni. Oggetto dell’incontro sarà il calo demografico nazionale, principale fattore di impotenza del nostro Paese, dove si nasce meno e si emigra di più per mancanza di prospettive.

Il Festival dei Luoghi Comuni è un progetto dell’Associazione Culturale Cuadri, realizzato in collaborazione con Limes – Rivista italiana di geopolitica, il magazine Topolino e Panini Comics, Europe Direct di Cuneo, Off Topic e Pour Parler, con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte e Comune di Cuneo e il sostegno di Banco Azzoaglio e Acda.