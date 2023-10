"Donna per Donna" dona all’ospedale di Cuneo un macchinario per le biopsie

Nuove donazioni dell’associazione “Donna per donna”, che unisce le donne operate di tumore al seno, all’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle dove presta servizio di volontariato da quasi 25 anni.

Si tratta di un macchinario per le biopsie di secondo livello sotto guida ecografica e di cinque poltrone con una scrivania per la Psicologia Ospedaliera. La consegna ufficiale è avvenuta ieri pomeriggio (5 ottobre) alla presenza del commissario dell’Azienda Ospedaliera, Livio Tranchida.

“Abbiamo fatto queste donazioni confrontandoci con i responsabili dei Servizi senologico della Radiologia e della Psicologia ospedaliera – ha detto Ivana Pane, presidente dell’associazione ‘Donna per Donna’ presente con una rappresentanza di volontarie -. Vogliamo far sì che le donne che affrontano un tumore vengano in ospedale ancora più sicure ed è anche un modo per ringraziare l’Azienda per lo spazio che dà a noi volontarie per stare accanto a chi si ammala”.

“Questo macchinario ci aiuta molto nelle biopsie di secondo livello sotto guida ecografica – ha spiegato il responsabile della settore Senologico della Radiologia, Michelangelo Mercuri – perché permette di prelevare più materiale per una diagnosi più precisa. Oltre a essere molto maneggevole ci dà anche la possibilità di aspirare il sangue che può fuoriuscire lasciando il campo visivo più libero”.



“L’associazione ha voluto donare agli ambulatori di Psicologia ospedaliera e Trauma center, 5 poltrone e una scrivania che permettono ai nostri pazienti di vivere meglio i momenti difficili nei quali li accompagniamo – ha sottolineato la responsabile, Maura Anfossi -, sia che si tratti di diagnosi di tumore che di lutti. I nostri colloqui durano anche 50 minuti e spesso incontriamo donne che sono appena state operate al seno. Potersi sedere su una poltrona comoda è un grande aiuto”.

“Le associazioni di volontariato sono un elemento fondamentale per la nostra Azienda – ha concluso il direttore sanitario, Giuseppe Coletta – e questa nuova donazione di ‘Donna per Donna’ è l’ennesima testimonianza del loro valore”.