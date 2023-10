Il colonnello Olav Conz è il nuovo Comandante del 1° Reggimento Artiglieria Terrestre di Fossano

Questa mattina, presso la Caserma “Perotti”, si è svolta la cerimonia di avvicendamento del Comandante del 1° Reggimento Artiglieria Terrestre (da Montagna).

Il Colonnello Angelo Tancredi, dopo circa due anni di comando, ha passato le consegne al parigrado Olav Conz.

Numerose le autorità civili e militari della provincia che hanno voluto salutare il Col. Tancredi dopo due anni di presenza nella città degli Acaja, così come numerosissimi i vessilli e i gagliardetti dell’associazione nazionale alpini presenti.

Nel suo intervento, il Colonnello Tancredi ha ringraziato più volte i suoi artiglieri per il lavoro svolto e sottolineando il valore di uomini e donne che molto spesso sacrificano la famiglia per il dovere e l’istituzione. Ha anche ricordando alcuni dei più recenti impegni del reggimento come l’Esercitazione “Maira 2023”, che ha visto il reggimento, lo scorso maggio e che tanto aveva fatto parlare per la particolare attenzione posta dal reggimento a tutela della straordinaria nascita di un cucciolo di gipeto proprio nell’alte valle maira. Non di meno ha voluto ricordare le numerose attività svolte in montagna in ambiente invernale e estivo per implementare le capacità di operare in ambiente montano in condizioni estreme.

Parole di ringraziamento al Col. Tancredi e al 1° reggimento dal Sindaco di Fossano per quanto fatto in questi anni per il territorio e per il rapporto di collaborazione e sinergia con l’amministrazione comunale.

Stima e apprezzamento per il 1° reggimento sono giunte anche dal Generale Enrico Fontana, Comandante della Brigata Alpina Taurinense che, in collegamento dal Libano, per un possibile futuro impiego della Brigata nella terra dei cedri, ha ricordato i successi raggiunti dagli artiglieri di fossano e dalle straordinarie capacità tecniche dimostrate anche nelle attività tipiche delle truppe alpine. Al Col. Olav Conz, proviente proprio dal Comando della Brigata, che si appresta a tornare al Comando del 1° Reggimento dopo aver comandato il gruppo “Aosta” nel recente passato, gli auguri per un periodo di comando proficuo e denso di soddisfazioni.

Al termine della cerimonia militare si è svolta una dimostrazione delle capacità del 1° reggimento. Una prima parte è stata dedicata all’impiego dell’obice FH70 e del 105/14 che ha concluso la dimostrazione con lo sparo di un colpo a salve quale saluto al Col. Tancredi e benvenuto al Col. Conz.

Successivamente una dimostrazione delle tecniche usate dalle squadre di soccorso alpino militare del reggimento, simulando il recupero di un ferito in montagna utilizzando una carrucola per portare la barella in un luogo sicuro per il recupero.