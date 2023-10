Oltre 400 studenti in piazza a Mondovì per il "Friday for future" a sostegno dell'ambiente [FOTO]

"Il clima sta cambiando perché noi no?". Questo è solo uno degli slogan scelti dai circa 400 studenti che questa mattina, venerdì 6 ottobre, hanno attraversato la Città da Piazza a Breo, per manifestare in favore dell'ambiente.

L'iniziativa, promossa dai ragazzi delle superiori, ha visto la partecipazione del liceo "Vasco-Beccaria-Govone", ma anche di altri istituti, con l'appoggio e la collaborazione di numerosi insegnanti.

Il corteo, partito da piazza IV Novembre, ha percorso via Enzo Tortora per poi raggiungere la piazza di fronte al municipio, dove ad incontrare i ragazzi c'era anche l'assessore all'istruzione Francesca Bertazzoli.

Era il 2019 quando oltre mille studenti monregalesi scendevano in piazza per manifestare a favore dell'ambiente, seguendo le orme dell'iniziativa "Fridays for future", nata grazie alla giovane svedese Greta Thunberg attraverso il suo 'Skolstrejk för klimatet' (sciopero per il clima, ndr).

Ora, dopo circa quattro anni di stop, dovuti anche alla pandemia, gli studenti sono tornati a far sentire la loro voce per chiedere un cambiamento radicale che consenta di garantire un futuro all'ambiente e alle nuove generazioni.