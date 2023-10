Successo a Dogliani per lo spettacolo solidale "All together"

Grande soddisfazione sia per la compagnia teatrale- musicale saviglianese “Tut a post”, sia per l’Ass.Protezione civile di Dogliani: lo spettacolo All together messo in scena venerdì 22 settembre presso la sala Polivalente di Dogliani ha riscosso un enorme successo.

L’intento era quello di raccogliere fondi per l’associazione doglianese, in cambio di oltre due ore di gioioso divertimento, che hanno visto come protagonisti anche alcuni doglianesi.

“L’obiettivo ha superato ogni aspettativa – commenta il Presidente Gianni Picco che è anche stato attore di alcune scenette esilaranti – e grazie ai Tut a post e alla generosità dei doglianesi e di tutti i partecipanti, sono stati raccolti 1600 euro. Tale somma sarà utilizzata per l’acquisto di materiale per l’associazione. Un grazie di cuore a nome mio e del gruppo che rappresento”