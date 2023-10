Torna a risuonare la musica nella chiesa dei Gabrielassi a Sommariva Bosco

Sabato 14 ottobre, alle 21, nella chiesa dei Gabrielassi (frazione di Sommariva Bosco) tornerà a risuonare la musica. In occasione della Festa patronale, è infatti prevista la 5° edizione della Rassegna Corale “Ferruccio Civra” in ricordo del sacerdote e musicologo che per 47 anni esercitò il suo ministero nella piccola, splendida chiesa barocca della frazione, dedicata a S. Antonio di Padova.

Il concerto, patrocinato dalla Regione Piemonte e dai Comuni di Sommariva Bosco, Caramagna Piemonte, Scalenghe e Santhià, fa parte della Rassegna Itinerante denominata “Decantare”, promossa ed organizzata dall’Associazione Cori Piemontesi. Si esibiranno due cori: “La Piccola Corale di Scalenghe” ed il “Melody Rock” di Santhià.

“La Piccola Corale di Scalenghe” nata nel 2003 sotto la guida di una maestra giovanissima, Michela Vicino, dal 2017 è diretta dal maestro Costantino Cadoni. Dopo un inizio essenzialmente improntato al canto polare, ha ora un repertorio molto variegato che gli ha consentito di esibirsi in molti centri del nord Italia ed anche in Francia.

Il coro “Melody Rock” di Santhià, diretto da Renata Monteleone, propone brani di respiro internazionale, tradizionali e non, estrapolati da diversi generi musicali quali: soul, rock melodico e gospel. La varietà dei brani proposti, apprezzati soprattutto dai giovani, gli ha consentito di esibirsi in eventi e rassegne canore molto diverse, promuovendo il canto corale anche attraverso il pubblico presente.

Una serata con buona musica ed allegria, conclusa da un rinfresco offerto dagli organizzatori con il contributo della “Valery” di Lorenzo Demichelis, dei panifici sommarivesi di Aldo Chiesa e Rimondotto ed il vino della ditta “Battaglio” di Vezza D’Alba. Una festa in compagnia, secondo le migliori tradizioni.