Colorificio San Marco, pitture e vernici innovative, per rispondere a qualunque necessità

Parte del celebre San Marco Group, e attiva nel settore da oltre ottant’anni, Colorificio San Marco è un’impresa italiana che, con impegno e dedizione, è riuscita ad affermarsi come un autentico punto di riferimento nel settore dei sistemi vernicianti dedicati all’edilizia professionale. La proposta, costruita per rispondere a qualunque esigenza, è composta da migliaia di prodotti, che vengono recapitati direttamente a casa del cliente.

Trasformatasi da semplice colorificio a brand celebre e rinomato, l’azienda italiana lavora costantemente per raggiungere una posizione di leadership nel nostro Paese, sia in termini di quote di mercato che di qualità dei prodotti offerti e di copertura geografica.

Non a caso, per ciò che concerne la fase di vendita e distribuzione, Colorificio San Marco può contare su un network composto da quasi 1.000 rivenditori in tutt’Italia, oltre a centri di assistenza specializzati, che costituiscono la rete premium.

Gli obiettivi sono molteplici e, ogni giorno, il team aziendale lavora con impegno per raggiungerli. Oltre a commercializzare prodotti all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, di qualità e rispettosi dell'ambiente, il desiderio è quello di consolidare le relazioni con i clienti, grazie a un'offerta che annovera servizi qualificati e professionali.

In questa prospettiva, Colorificio San Marco aspira ad affermarsi come un prestigioso punto di riferimento non solo in termini di etica aziendale ma anche di responsabilità sociale, sia per collaboratori, clienti e fornitori che per gli stakeholders coinvolti. Il tutto, con lo scopo di promuovere la cultura dell'edilizia, del restauro e il valore del Made in Italy in tutto il mondo.

Scendendo nei dettagli dell’offerta, in pochi istanti online è facile individuare pitture San Marco , vernici multi-superficie coprenti, diluenti, rivestimenti murali, stucchi, smalti e soluzioni per superfici difficili. Sinonimo di garanzia di risultato e sicurezza, consentono di rinnovare le pareti di casa.

Oltre ai prodotti, direttamente dall’e-commerce www.san-marco.com, l’utente può scoprire le ultime novità del settore e interessanti consigli per sfruttare al meglio gli articoli acquistati, raccolti nella ricca sezione blog.

Colorificio San Marco garantisce un servizio di assistenza multi-canale preciso e puntuale, per rispondere alle diverse richieste dei clienti. Senza scordare la completa sezione “FAQ”, in cui s’incontrano risposte rapide alle domande più comuni.

Per offrire un’esperienza d’acquisto serena, l’azienda permette di richiedere il reso entro 14 giorni dalla data di consegna, per tutti i prodotti bianchi o non colorati. Le spedizioni si realizzano in 2-4 giorni lavorativi con corriere espresso e le modalità di transazione implementate, infine, assicurano protezione e trasparenza.