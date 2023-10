Egea lancia la nuova bolletta digitale “a portata di mano” per la fornitura di energia elettrica

Nel mese di ottobre, EGEA Commerciale, società del Gruppo EGEA specializzata nella commercializzazione di energia elettrica e gas, avvierà una nuova modalità digitale di invio della bolletta per la fornitura di energia elettrica.

Questa novità porterà molti vantaggi in termini di qualità e velocità del servizio erogato, con un miglioramento complessivo della esperienza d’uso e delle informazioni per gli utenti, grazie all’interfaccia smart.

Tra le funzioni iniziali, il cliente avrà la possibilità di: visualizzare i dettagli dei consumi e consultare rapidamente tutte le voci presenti in bolletta; consultare il riepilogo dei propri dati, lo storico dei consumi e accedere alle informazioni utili; eseguire il pagamento tramite carta di credito sui circuiti più diffusi o attivando la domiciliazione automatica sul conto corrente; archiviare i dati su supporti digitali e tramite la nuova piattaforma; consultare gli orari e gli indirizzi degli sportelli ed EGEA Point presenti sul territorio; inoltre nelle prossime realease verranno implementati altri servizi.

Questa modalità di ricezione della bolletta è totalmente gratuita e non è richiesta nessuna registrazione. Il cliente può aderire al nuovo servizio e può accedere contestualmente alla nuova bolletta digitale tramite un semplice collegamento ricevuto sul proprio indirizzo mail.

Il prossimo passaggio sarà quello di estendere il servizio anche ai clienti per la fornitura gas.

La bolletta digitale è sostenibile perché vengono ridotti il consumo di carta e le emissioni di CO₂ collegate alla stampa e al trasporto della bolletta che in questo modo risulta essere sempre “a portata di mano”, fruibile da Pc, smartphone e tablet. Tramite la bolletta digitale è inoltre possibile accedere alle informazioni utili, alle Faq e alla modulistica per la gestione delle forniture.

L’applicazione e l’utilizzo delle migliori tecnologie sono principi cardine del Gruppo EGEA che continua così il suo percorso verso l’innovazione e la digitalizzazione, non solo per quanto riguarda le forniture di luce e gas ma in tutti i settori e i servizi offerti, abbinando l’attenzione per l’ambiente all’efficienza energetica e produttiva.

“Attraverso la bolletta digitale - conclude Fulvio Marengo, direttore commerciale di Egea Commerciale - vogliamo rendere il rapporto Cliente/Fornitore più veloce e trasparente e rendere fruibili i nostri servizi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7”.