Bra, domenica 15 ottobre torna il Mercatino dell’Antiquariato

Domenica 15 ottobre a Bra si rinnova l’appuntamento più atteso in città da tutti gli amanti del vintage, dai complementi d’arredo agli abiti, dai pezzi d’antiquariato e di modernariato ai libri, dischi, monete e cartoline: torna il tradizionale Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato artistico, che quest’anno si terrà lungo tutta via Vittorio Emanuele II. A partire dalle ore 9 fino alle 19, saranno più di cento gli stand tra cui curiosare.



A pochi passi dal mercatino, sotto la tettoia di piazza Giolitti, chi vorrà concedersi un pranzo gustoso e sostanzioso troverà la polenta, preparata dagli alpini.



Come ogni domenica, inoltre, il Museo Civico Craveri di Storia Naturale e il Museo Civico di Archeologia, Storia e Arte di Palazzo Traversa saranno aperti dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30; l’ingresso al Museo del Giocattolo (solo con visita guidata) osserverà i seguenti orari: 10,30 – 11,30 – 14,30 – 15,30 – 16,30; mentre il Museo della Zizzola sarà visitabile l’orario continuato 10-18.



La giornata sarà anche l’occasione per visitare le mostre in corso in città: Palazzo Mathis ospita l’esposizione “Art & food. L’incisione nel terzo millennio” (orario 9-12,30; 15-18); mentre al Movicentro, fino al 22 ottobre, “Nel nostro piatto” propone un percorso interattivo diviso in aree tematiche, adatto in particolare ai bambini e alle loro famiglie e volto a conoscere meglio ciò che mangiamo (orari 10-19). Inoltre alla Zizzola sarà possibile visitare una mostra sulla bicicletta, con pezzi della collezione di Luciano Cravero, e la mostra dell’Associazione Albedo “La Zizzola – Anima di una città”.



Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra attraverso la mail turismo@comune.bra.cn.it oppure al numero 0172/430185.