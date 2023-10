Fossano, alla Società Operaia la mostra dell’artista giapponese Mayumi Kishimoto

Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre la Società Operaia di Fossano ha la fortuna di potere ospitare la mostra dell’artista giapponese Mayumi Kishimoto. L’artista realizzerà dei particolari allestimenti nei saloni storici della Soms di Fossano in via Roma 74, le installazioni potranno essere visitate sabato dalle ore 10.00 alle 0re 19.00 e domenica 08 dalle ore 10.00 alle 16.30. Saranno inoltre eccezionalmente aperti alle pubbliche visite anche altri locali storici della Soms di Fossano. Mayumi esprime il suo estro artistico dando vita ad effimere sculture floreali, da cui è nato il concept Fiorumi parola formata da Fiori e Mayumi.

Giapponese DOC, italiana per adozione, Mayumi si forma all’Università d’Arte a Kyoto e allo IED di Milano. Attualmente opera in Italia nel campo dell’architettura e del interior design.

Dopo una lunga assenza dal Giappone, Mayumi torna a casa e al suo ritorno in Italia condivide con il pubblico le sue impressioni e ricordi, impreziositi da bellissime composizioni floreali.

“LE MIE RADICI “ questo il titolo della mostra di Mayumi, - 記憶を辿る夏- Concept art with flowers

“Per quattro lunghi anni sono stata assente da casa e al mio ritorno in Giappone mi sono trovata come viaggiatrice.

Mi sono sentita come uno straniero nel mio Paese, come se lo vedessi per la prima volta.

Ho visitato le grandi città, le zone rurali e la natura, come se stessi ripercorrendo i ricordi, i santuari e templi nascondono non solo edifici e storia, ma anche elementi che corrispondono al mio spirito.

Purtroppo, in questo periodo abbiamo assistito anche a molte trasformazioni.

Le città hanno subito un metabolismo ancora più veloce, si sono riversati così tanti turisti da non avere più un posto dove stare e le città si sono trasformate come se si viaggiasse in un Paese sconosciuto. Luoghi sacri e storici che erano stati tramandati di generazione in generazione sono stati venduti a pezzi senza alcun rispetto, e la gente sembrava addirittura vivere di quei pezzi senza fare domande.

Era una situazione ben diversa da quella a cui ero abituata da bambina”

Vi invitiamo a questa straordinaria mostra, a Fossano, locali della Società Operaia, via Roma 74.