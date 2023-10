Gribaudo: "La giunta Cirio accolga la proposta di esenzione dell'IRAP avanzata dal forum terzo settore Piemonte"

"Il terzo settore rappresenta una ricchezza per le nostre comunità. Le tante associazioni che agiscono da anni, e che sono stati fondamentali durante il tragico periodo pandemico, devono essere valorizzare e sostenute nel lavoro sociale che portano avanti ogni giorno".

Così la vicepresidente del partito democratico, onorevole Chiara Gribaudo che aggiunge: "Per questo penso sia fondamentale sostenere la proposta di cancellazione dell'IRAP per tutti gli ETS avanzata dal Forum Terzo Settore alla Giunta Cirio, seguendo l'esempio di altre regioni. Serve un segnale per aiutare presidi imprescindibili nei nostri territori, conclude Gribaudo