Il Denina Pellico Rivoira alla Fiera Monviso Lavoro di Saluzzo

Giovedì 5 ottobre 2023 dalle 10 alle 16, presso l’ex caserma Musso, si è tenuta la fiera Monviso Lavoro, organizzata dal Centro per l’Impiego e dal Comune di Saluzzo per le classi terminali degli istituti superiori del saluzzese. L’evento ha proposto occasioni di incontro tra aziende, studenti e lavoratori alla ricerca delle opportunità di formazione professionale e occupazione offerte dal territorio. Hanno partecipato anche le classi quinte dell'Istituto Denina Pellico Rivoira. La classe Quarta N Servizi Commerciali ha gestito l'accoglienza.

“La mattinata è iniziata con un interessante e stimolante evento intitolato Scenari futuri del mercato del lavoro e professioni emergenti presentato dalla dott.ssa Pernigotto dell'Anpal Servizi” - commenta la docente accompagnatrice della VC RIM Denina Pellico Rivoira, la prof. Ricchiardi - “Grande insegnamento per gli studenti di quinta: Quello che state studiando oggi domani sarà già obsoleto è l'introduzione forte e provocatoria che ha voluto stimolare gli interventi dei ragazzi, purtroppo rari e settoriali. Si è parlato di competenze digitali, di invecchiamento della popolazione, di riduzione del tempo di lavoro, di sostenibilità, di lavoro flessibile. Tanti gli spunti di riflessione e le proposte per nuovi sbocchi lavorativi: Digital marketing, Green Jobs, White Jobs. Denominatore comune la crescita esponenziale di servizi offerti, soprattutto alla persona, in un contesto digitalizzato e altamente specializzato”.

Conclude la Ricchiardi: “La visita agli stand ha permesso agli studenti di mettersi in gioco simulando con persone preparate, gentili e attente, un colloquio di lavoro che li ha visti protagonisti e che ha permesso un concreto confronto con quello che loro possono offrire e quello che viene chiesto invece dalle aziende. Iniziativa lodevole sotto tutti i punti di vista che spero si mantenga nel tempo, utile anche per noi insegnanti”.