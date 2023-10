Ciclismo: l'Emmegi Cycling continua a convincere nella categoria Giovanissimi MTB

Altra bella prestazione della squadra cebana di giovanissimi MTB. Il DS Matteo Gagino scrive un’altra pagina del meraviglioso libro rappresentato dal percorso che sta portando i piccoli atleti alla maturità sportiva.

Sabato 30 settembre si è infatti corso il Trofeo Memorial Giulio Effarotti a Campochiesa di Albenga, valevole per il CHALLENGE REGIONALE XCO 2023 e dedicato alle categorie dai 7 ai 12 anni.

La kermesse ha visto presenti tutte le squadre liguri e molte altre provenienti dal Piemonte.

I piccoli campioni hanno affrontato un percorso tecnicamente non difficile, ma caratterizzato da una parte molto guidata ed una seconda velocissima, che ha messo a dura prova le capacità di resistenza, ma che ha messo in luce i frutti degli allenamenti effettuati presso il campetto di allenamento di Priero ed in giro per i percorsi della langa cebana.

La squadra, nonostante il parterre dei presenti, ha ottenuto un ottimo podio ed altri piazzamenti di rilievo. Tutti gli atleti si sono classificati nei primi 15 assoluti di ogni categoria in cui hanno gareggiato.

Con la stagione invernale che si avvicina, gli allenamenti verranno effettuati sia in bicicletta che “a secco” in preparazione della prossima stagione, anche se, sabato prossimo, alcuni atleti gareggeranno in Francia alla Roc d’Azur, importante manifestazione internazionale per il mondo bicicletta e dell’outdoor in generale.

Di seguito i piazzamenti dei singoli atleti:

Giovanni GAGINO: 4° cat. G3M

Corrado SAULO: 2° cat. G4M

Sebastiano ADAMI: 5° cat. G5M

Leonardo MICHELOTTI: 15° cat. G5M

Tommaso GIUGALE: 12° cat. G6M