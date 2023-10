All’Ospedale Carle un laboratorio gratuito di scrittura autobiografica per la Giornata Mondiale della Salute Mentale

In occasione della Giornata Mondiale dedicata alla Salute Mentale, martedì 10 ottobre presso l’Aula De Chirico (formazione professionale) del Presidio Ospedaliero A. Carle di Confreria si terrà un laboratorio gratuito di scrittura autobiografica.



Organizzato dai professionisti della SC Psichiatria, desidera porre l’accento sull’importanza della forma scritta come strumento per cogliere le proprie ed altrui emozioni ed è rivolto agli operatori dell'azienda, ai volontari che operano in ambito sanitario, agli studenti delle scuole superiori e delle Università nonché alla popolazione interessata.



Gli incontri saranno così organizzati:

- Al mattino due laboratori aperti ai dipendenti e volontari: uno dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e l'altro dalle ore 11 alle ore 13;

- Al pomeriggio due laboratori aperti agli studenti ed alla popolazione: uno dalle ore 14 alle ore 16 e l'altro dalle ore 16:30 alle ore 18:30.



Per partecipare occorre prenotarsi tramite mail al seguente indirizzo: openday@ospedale.cuneo.it