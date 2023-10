Volley femminile A1. Un derby per ricominciare: la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo sfida Pinerolo al Pala Bus Company

Dopo due mesi di preparazione tra piscina, sala pesi e campo, la Honda Olivero S.Bernardo è pronta a debuttare nel suo sesto campionato consecutivo nella massima serie.

Per la terza volta, l'esordio sarà un derby: nel 2018 a Chieri arrivò una vittoria nella prima, storica partita in Serie A1, nel 2019 una sconfitta casalinga per mano di Novara. Domenica al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte (ore 17, diretta VBTV) Cuneo e Pinerolo si sfideranno per la terza volta in A1 e per la terza volta nelle ultime settimane, dopo i due allenamenti congiunti del precampionato.

QUI HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO Nel Trofeo Ferramenta Astori di Montichiari dello scorso fine settimana, ultimo test del precampionato, la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo è scesa in campo per la prima volta al completo. I match con Roma e Trento, due dirette concorrenti, hanno evidenziato una fisiologica necessità di costruire quegli automatismi che, soprattutto per gli innesti più recenti, Stigrot su tutti, ancora mancano. Allo stesso tempo, la formazione allenata da coach Bellano ha già mostrato la sua natura camaleontica, espressione di un organico in cui chi subentra in corsa nei momenti di difficoltà può dare un apporto decisivo. Domenica per fare punti in un Pala Bus Company che si preannuncia caldissimo sia a livello di temperatura, sia a livello di tifo, servirà una prova di squadra, oltre a tanta pazienza e lucidità nei momenti difficili. Domani pomeriggio la rifinitura sul campo di gara per prendere ancora una volta le misure dopo i due test del precampionato, conclusisi con un successo per parte, entrambi in quattro set. Domenica le gatte indosseranno per la prima volta la maglia da gioco ufficiale, nella versione bianca.

ANNA ADELUSI, OPPOSTA HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO «Non sarà una partita facile: nel precampionato abbiamo avuto la conferma che quello di Villafranca è un campo molto caldo. Pinerolo è una squadra che lotta sempre; dovremo cercare di imporre il nostro gioco e avere tanta pazienza nei momenti di difficoltà. Sarà fondamentale lavorare bene nel muro-difesa; in seconda linea servirà grande attenzione. In questa ultima settimana, in cui siamo state finalmente al completo, abbiamo lavorato sui dettagli: sarà la cura nelle piccole cose a fare la differenza».

LE AVVERSARIE La Wash4Green Pinerolo delle ex Cambi e Ungureanu si presenta al via del suo secondo campionato di fila nella massima serie con un roster profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione - Ungureanu, Akrari, Bussoli e Moro le uniche superstiti, oltre allo staff tecnico guidato da Michele Marchiaro - e ambizioni livellate verso l'alto. Numerosi i nuovi arrivi di spessore e di esperienza, da Sorokaite a Cambi, passando per D'Odorico e Polder.

I PRECEDENTI Nella passata stagione Cuneo si è aggiudicata entrambi i confronti

GLI EX Carlotta Cambi è stata biancorossa nella stagione 2019/2020, Adelina Ungureanu dal 2019 al 2021

GLI ARBITRI Armando Simbari e Veronica Mioara Papadopol

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20