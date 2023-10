F1 Gp Qatar 2023, Verstappen campione sabato? Ecco dove vederlo in tv e streaming

(Adnkronos) -

Max Verstappen vincerà il Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull sta per conquistare il terzo titolo iridato consecutivo in una stagione letteralmente dominata, con 13 vittorie in 15 Gp. Il 26enne driver figlio d'arte con ogni probabilità conquisterà il Mondiale in Qatar, sul tracciato di Losail, dove il campionato fa tappa nel weekend.

La domanda, quindi, non è 'dove sarà campione del mondo' ma 'quando'. Il Gp in programma domenica 8 ottobre, infatti, potrebbe trasformarsi in una parata trionfale. Sabato 7 ottobre si corre la gara sprint che può incoronare Verstappen. L'olandese comanda la classifica generale con 177 punti di vantaggio sul compagno di squadra, il messicano Sergio Perez. Da qui alla fine della stagione sono disponibili 180 punti.

A Verstappen, quindi, basterà il sesto posto nella sprint, con 3 punti come bottino, anche se Perez dovesse vincere la gara ridotta. Al campione in carica basterebbe il settimo posto se il messicano fosse secondo e sarebbe sufficiente l'ottavo posto se il suo compagno chiudesse terzo. Se invece Perez dovesse ottenere al massimo la qiarta posizione, Verstappen sarebbe campione del mondo anche senza arrivare al traguardo.

Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta per gli abbonati da Sky Sport - sui canali Sky Sport F1, Sky Sport Uno - e in streaming su Now e SkyGo. In chiaro, TV8 trasmetterà in differta le qualifiche, la sprint race e la gara.

Venerdì 6 ottobre:

Prove Libere 1: ore 15.30 diretta Sky

Qualifiche: ore 19.00 diretta Sky (ore 22 differita).

Sabato 7 ottobre:

Qualifiche Sprint: ore 15.00 diretta Sky (ore 19.30 differita).

Sprint Race: ore 19.30 diretta Sky (ore 21.30 differita).

Domenica 8 ottobre:

Gara: ore 19.00 diretta Sky (ore 22 differita).