Venasca: l'amministrazione comunale ha incontrato i vigili del fuoco di Cuneo

Nella giornata di giovedì 5 ottobre l’amministrazione comunale di Venasca ha incontrato i vertici del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo in visita al cantiere del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Venasca.



L’incontro con il comandante provinciale Romano, accompagnato dal suo vice Paternò e dall’arch. Marzo, è stato proficuo e ha permesso di definire con la direzione lavori gli ultimi dettagli riguardo alle aree esterne. Alla riunione hanno partecipato il sindaco Silvano Dovetta, il vicesindaco Giampiero Gianaria, l’assessore Francesco Di Manso, il consigliere di minoranza Maurizio Madala e il capo distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari Silvano Monge.



«Come ex volontario dei vigili del fuoco sono orgoglioso di aver avuto la possibilità da sindaco di poter lavorare ad un’opera così importante e strategica per il territorio, che quando sarà terminata sarà un vanto per tutti i volontari del presente e del passato. Per tale ragione non posso che rinnovare il mio ringraziamento alla Regione Piemonte ed in particolar modo al Presidente Alberto Cirio, per aver creduto nel progetto della nostra amministrazione e nelle capacità dei nostri uffici di portarlo a termine» le parole del sindaco Silvano Dovetta.



I lavori per la nuova sede dei Vigili del Fuoco volontari di Venasca stanno procedendo bene ed entro la fine dell’anno saranno terminati, nonostante alcuni contrattempi legati all’approvvigionamento dei materiali.