Caraglio piange “il tabacchino” Ennio Falco

Aveva 52 anni Ennio Falco, ex commercialista e da anni contitolare di una tabaccheria di via Roma a Caraglio, deceduto nella notte tra venerdì e sabato nella propria abitazione in frazione Bottonasco.



A dare l’allarme il padre Guido, che abitava con lui. Vani, purtroppo, i tentativi di rianimazione.



Falco aveva lavorato per anni a Torino come libero professionista ed era tornato a Caraglio per riunirsi con il padre alla moglie della madre e aiutarlo nella gestione della tabaccheria di via Roma.



Ben conosciuto per la bontà d’animo, la disponibilità, e il ruolo ritagliatosi nella comunità caragliese, era appassionato di corsa in montagna, escursionismo, scialpinismo, arrampicata e podismo.



Oltre al padre lascia la sorella Paola. Il funerale lunedì 9 ottobre alle 15 nella parrocchiale di Caraglio.