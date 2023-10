Costigliole Saluzzo: deceduto il 73enne caduto nel tino di fermentazione del mosto

Non ce l’ha fatta Fiorenzo Dellarossa, il 73enne che nella mattinata di ieri (venerdì 6 ottobre) è rimasto vittima di un’incidente nella propria abitazione di frazione Ceretto, a Costigliole Saluzzo.



L’uomo – a lungo gestore di una stazione di servizio in Costigliole, ora in pensione - è caduto in un tino di fermentazione del mosto mentre ne controllava l’andamento (per cause ancora da accertare). Nonostante avesse respirato i vapori della fermentazione, è rimasto cosciente sino all’arrivo dell’emergenza sanitaria e dei vigili del fuoco di Saluzzo e volontari di Busca. A chiamare i soccorso la compagna.



Dellarossa è stato trasportato all’ospedale di Cuneo in codice rosso, dove qualche ora più tardi è deceduto.