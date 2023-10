Albaland: Grande Successo al Street Food Festival e Spettacolo Pirotecnico in Arrivo

Dopo un emozionante weekend d'apertura che ha visto il trionfo dello Street Food Festival, il celebre Albaland, il Luna Park più grande della provincia di Cuneo, si prepara per un mese di divertimento senza fine e un epico spettacolo pirotecnico.



Lo Street Food Festival, con la sua vasta gamma di prelibatezze culinarie, ha catturato i cuori dei palati più esigenti, creando un inizio spettacolare.

Attesissimo l'appuntamento di sabato 7 ottobre. A partire dalle ore 23, un suggestivo spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo notturno di Alba, con il fiume Tanaro come sfondo, offrendo uno spettacolo di luci e colori da piazza Sarti e piazza Medford.



L'entusiasmo non si ferma qui. Fino a mercoledì 1° novembre, Albaland vi aspetta con oltre cinquanta giostre e attrazioni per garantire un'esperienza di divertimento senza pari in tutta sicurezza. Inoltre, ci sono promozioni speciali che renderanno l'esperienza ancora più accessibile per tutti.



Ogni domenica mattina, dalle 10 alle 12.30, e ogni mercoledì pomeriggio e sera, è possibile salire su qualsiasi giostro al costo speciale di soli 2 euro grazie alla promozione sui biglietti. Ma la vera sorpresa si rivolge ai giovani studenti delle scuole dell'obbligo, che festeggeranno sabato pomeriggio, 7 ottobre, con la "Festa dello studente". I carnet di biglietti omaggio sono distribuiti nelle scuole, consentendo ai giovani di godersi un giro di giostra completamente gratuito e altre corse a prezzi scontati.



Albaland promette un mese di divertimento straordinario per tutti, con un calendario ricco di eventi, spettacoli e promozioni che renderanno questo autunno indimenticabile per i residenti e i visitatori di Alba e dintorni. Non perdete l'occasione di unirvi a questa festa di divertimento e emozioni!