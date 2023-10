Appuntamento con la serata enogastronomica “Langa e pianura”

Il Pianeta Agricoltura e Montagna dell’Associazione Insieme invita soci e simpatizzanti alla serata enogastronomica che si terrà giovedì 26 ottobre a Marene, presso il ristorante “Borgo Nuovo” Albergo Winebar Ristoro, in collaborazione con “Langhet” – Osteria Tipica Winecafé & Poll di Bergolo e la Cantina Mauro Sebaste di Gallo d’Alba. La proposta di menù “Langa e Pianura” valorizza i prodotti di due territori molto diversi (Alta langa e Pianura), due realtà gastronomiche diverse che vedono impegnati cuochi di eccellenza.

Uno di questi è Andrea Vero, socio e membro del Consiglio Direttivo di Insieme, che “scende” dalla sua Bergolo per proporci le sue specialità ed afferma: «È un'importante occasione per tessere un dialogo eno-gastronomico tra due meravigliosi territori ricchi di presidi alimentari e vinicoli di primaria grandezza».



Alberto Fissore, coordinatore del Pianeta Agricoltura, anche lui parte del Direttivo, spiega: «Il nostro pianeta ripropone l’evento dello scorso anno essenzialmente per due ragioni: una serata per fare squadra, dove le persone possono conoscersi meglio e raccontarsi. Ma anche un momento di promozione del territorio, con prodotti e produttori di qualità con grandi vini e piatti in una bella collaborazione di promozione della tipicità di langa e pianura».



Il costo della cena è di 50 € ed è obbligatoria la prenotazione entro lunedì 23 ottobre scrivendo a: segreteria@associazioneinsieme.info