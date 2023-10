Cisco in un concerto per l’inclusione all’Osteria Sociale Montebellina ad Alba

Il prossimo 8 ottobre, a partire dalle ore 18, presso l'Osteria Sociale Montebellina nel quartiere Moretta di Alba, l’appuntamento è con Cisco Bellotti. Cisco, noto per essere stato il carismatico frontman dei leggendari Modena City Ramblers e ora cantautore solista, si esibirà in un evento che promette di essere un viaggio attraverso storie di utopie, culture remote e viaggi vissuti.



Ad accompagnare Bellotti sul palco, Alberto Cottica e Giovanni Rubbiani, anch'essi musicisti di lunga data dei Modena City Ramblers, nello spettacolo dal nome “I dinosauri tour 2023”. I posti per l'evento sono limitati, pertanto è consigliabile prenotare anticipatamente scrivendo al numero 338/89 93 861.

L'Osteria Sociale Montebellina

L'Osteria Sociale Montebellina è un progetto avviato a maggio 2022 dall'Area B della Cooperativa Sociale Progetto Emmaus, sotto la guida del responsabile Marco Villano. Questo locale, gestito in collaborazione con "La Colomba coj", ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione lavorativa di individui con fragilità, sostenendoli nel loro percorso di riacquisizione di autonomia e competenze. Oltre a ciò, vuole essere un punto di aggregazione e di crescita culturale per l'intero quartiere.



Montebellina si pone come un'opportunità di rottura degli schemi consolidati: qui, la cucina non è associata a meri fini commerciali, bensì a un movimento di inclusione sociale. In questo spazio, prende forma l'idea di una società che offre pari opportunità a tutti.



Un capitolo importante del percorso di crescita dell'Area B è stato il coinvolgimento in Cheese, manifestazione promossa da Slow Food Italia e Città di Bra con il sostegno della Regione Piemonte.



La cooperativa ha gestito la sala stampa per tutti i giorni dell'evento, contribuendo con 52 ore di assistenza, 18 ore di servizio all’open bar/ristorazione per i giornalisti, gestendo inoltre 6 conferenze e 1 degustazione. Inoltre, si è occupata del servizio presso l'Enoteca di Slowfood, provvedendo al lavaggio e rimessaggio dei bicchieri. Durante questo periodo, sono state offerte 55 ore di inserimenti lavorativi con supporto educativo nei cambio turni.



Una menzione speciale va al collega Mattia Bianco dell'Area B, il quale ha coordinato vari trasporti tra Alba e Bra per agevolare gli spostamenti in un periodo di intenso traffico. Nel frattempo, i ragazzi del Gruppo Appartamento La Rocca di Bra si sono dedicati alla distribuzione delle locandine promozionali. Non si è trattato solo di una partecipazione, ma di un'opportunità per raccontare la storia e l'instancabile impegno della cooperativa sul territorio locale.



"La nostra partecipazione a Cheese ci riempie di orgoglio e rafforza la nostra convinzione di essere sulla strada giusta - afferma Marco Villano, responsabile dell'Area B - . Trovare un’occupazione lavorativa ai nostri ospiti è uno degli obiettivi principali, poiché crediamo che solo attraverso l'indipendenza economica si possano raggiungere le altre forme di autonomia in tutti i settori di cui si discute ampiamente. Dal punto di vista umano, la collaborazione tra i giovani del Verso Mucci e quelli del progetto Emmaus ha evidenziato un profondo rispetto, comprensione e spirito di inclusione, tutte qualità a cui aspiriamo non solo nel contesto lavorativo ma anche nella vita di tutti i giorni".

La Cooperativa sociale e le sue attività

La Cooperativa Sociale Progetto Emmaus, fondata formalmente nel 1995, ha preso forma a partire dall'esperienza di Via Pola ad Alba. Nel 2020 si è trasformata in cooperativa plurima A+B con servizi dedicati all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.



In Italia sono più di 5.000 le cooperative sociali di tipo B, ossia quelle organizzazioni che, ai sensi della legge n. 381 del 1991, art. 1, “hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, le quali devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.



Marco Villano sottolinea che l'Area B è il risultato del lavoro preesistente dell'Area A, un dettaglio cruciale che non va dimenticato.



Oltre all'Osteria Sociale Montebellina, l'Area B coordina i progetti 8Pari, l’Housing Sociale ViaVai, la gestione dell'Auditorium BPer e della Colonia Marina di Laigueglia.



8pari è l'attività educativa agricola di Progetto Emmaus, attiva dal 2015. Dall'incontro con alcune aziende di Roero e Langa nasce il vino 8pari che è un bene relazionale prodotto tramite l'inserimento lavorativo di persone fragili coinvolte a 360°: l’obiettivo è quello di produrre un vino che non sia soltanto buono, ma anche giusto.



Ad oggi la collaborazione si sviluppa con 7 aziende agricole del territorio di Langa e del Roero: Alberto Oggero, Cascina Fornace, Valfaccenda, Matteo Coreggia, Marco e Vittorio Adriano, Agricola Brandini, Ceretto, ma l’intenzione è di espandere la rete, ricercando il coinvolgimento di altre cantine e territori.



Il progetto ViaVai si pone l'obiettivo di fornire un temporaneo rifugio a persone in situazioni di vulnerabilità sociale, in particolare donne sole o con figli. Lo scopo è di intervenire in modo completo e integrato, mobilitando risorse professionali e volontarie, coinvolgendo le realtà locali per creare una rete di supporto a beneficio degli ospiti. Il servizio è ospitato in un condominio costituito di sette bilocali e un trilocale.



Il lavoro sociale riguarda non solo le persone, ma anche gli spazi. Gli spazi urbani, considerati beni comuni, sono parte integrante della vita collettiva e vanno curati come tali. Dal 2022 il Comune ha affidato alla cooperativa sociale Progetto Emmaus la gestione dell’Auditorium della Banca Bper di Bra/ex Cassa di Risparmio di Bra. Si tratta di una sala con 200 posti, atta ad ospitere eventi (convegni, seminari, eventi scolastici, culturali, artistici, ecc.) e prenotabile tramite l’ufficio turistico di Bra anche da privati o altri enti che ne facciano richiesta. Dal 2023 è stato avviato un nuovo inserimento lavorativo di persona con fragilità, che supporta l’équipe di lavoro.



Da Febbraio 2019 la Cooperativa Sociale Progetto Emmaus gestisce la Colonia Marina del Comune di Bra, sita a Laigueglia (SV). Si tratta di un luogo concepito come una casa al mare aperta a tutti, giovani e anziani, famiglie e gruppi di giovani, offrendo opportunità anche alle aziende per i loro dipendenti, percorsi formativi e coinvolgendo associazioni, scuole e gruppi di diversi ambiti. L'obiettivo è promuovere settimane a tema e interagire attivamente con il territorio.



"Per noi è fondamentale mettere al centro la persona con le sue potenzialità e risorse - conclude il responsabile dell'Area B - . Il concetto di accoglienza è parte integrante della nostra filosofia e la sfida è garantire che le persone con disabilità possano essere altrettanto competitive sul mercato del lavoro. Lavoriamo quotidianamente su questo fronte, con serietà e impegno, certi che passo dopo passo possiamo contribuire a dare loro una piena indipendenza economica”.