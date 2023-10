Lo spettacolo 'Nui Dui' di Bessone&Occelli fa il pieno al teatro 'G.Salomone' di Cherasco

Da uno spettacolo come 'Nui Dui' di Filippo Bessone e Luca Occelli si esce dopo aver riso a crepapelle e con una sottile malinconia.



Possibile? Forse perché rimane quella sensazione di aver assistito a qualcosa che fra trent’anni nessuno o pochi saranno in grado di comprendere? Forse. Sorridere di certe sfumature, intuire l’essenza di certe battute, di certe allusioni, di certe descrizioni, di riferimenti intrisi di 'cuneesità', non è solo un fatto legato alla lingua piemontese, ma dipende da gesti e consuetudini ormai quasi scomparse.



Quando Filippo racconta un fatto accaduto 'Ensima ‘d'la lobia', dell’importanza al ristorante del 'Sun pasà dui vote cun tut', dell’impossibile 'Ti Amo' che un langhetto, esprime a fatica e con poca convinzione, del 'Grip' per 'Ciapè i Trapun o Talpun', chi sarà in grado di allacciarlo al proprio vissuto e capirlo?



Quando pronuncia 'Stiva' la stufa e intende il 'Potagè', dove si fa da mangiare e molto altro, quando ricorda che a 'Tane' (Tanaro) c’erano persone che vivevano di pesca, o trasforma il 'Ciao' di Bella Ciao in 'Ciau' (Chiave) o “Adesso siediti” di 'Bella senz’Anima' in un sintetico 'Sètte', chi riderà davvero? Chi percepirà la genialità dell’immagine confrontandola con le emozioni conservate nella propria memoria?



Nel materasso 'Memory' o nel furgoncino difettoso di fabbrica, da posteggiare in piano sennò 'Scapa', protagonisti di canzoni buffe, c’è qualcosa di più dell’inaspettato o del bizzarro. C’è un modo particolare di raccontare lento, che riporta alle osterie dove si giocava a tresette o a scopa, e uno poteva enfatizzare la sua stramberia di giornata senza nessun commento negativo su Facebook, con un uditorio pronto ad amplificare ancor di più la faccenda, rendendola degna di essere tramandata. Nostalgia di altri tempi? Forse, ma c’è dell’altro.



La malinconia nasce dall’irripetibile pratico non solo linguistico. Se pochi parleranno e capiranno il piemontese fra trent’anni, una ragione ce la faremo, è piuttosto la nostra impotenza nel tramandare gesti, consuetudini, usi, nomi di oggetti che erano parte della nostra infanzia e ora non ci sono più, a immalinconire.



Per questo dico che lo spettacolo di Filippo e Luca andrebbe visto e clonato, quantomeno registrato. Tenuto lì, vivo, ripreso ogni tanto. 'Scere pì' (non ci vedo più) sulla musica dell’immortale 'Let It Be' dei Beatles ci ricorda che le cose belle e autentiche rimangono, nonostante la miopia o la pigrizia.



Filippo infatti qualche certezza ce l’ha: “Bisogna fare, fare, fare lasciare un segno. Qualche giovane sente questa appartenenza. L’appartenenza non divide mai, come i dialetti, che trasmettono autenticità, per cui io nonostante siano 40 anni che faccio queste cose continuo a scriverle e cantarle e salire su un palco”.



Probabilmente ha ragione lui e la mia è malinconia passeggera. D’altronde non posso fare molto. Solo ringraziare che ci siano artisti come i 'Nui Dui' e invitare tutti ad andare ad assistere ai loro spettacoli. Portateci i figli. Se hanno pazienza e vi ascoltano ancora, spiegate loro quel che non possono afferrare subito.



Non perdiamola la nostra appartenenza. Non divide, ci rende simili, più umani.



Nui Dui” sarà a Villanova Mondovì Teatro 'F.Garelli' via del Teatro 9 - sabato 7 ottobre alle ore 21



Biglietto unico 15 euro



Prevendita biglietti al 339 7889466 oppure direttamente all’ingresso del teatro dalle ore 20.00 la sera dello spettacolo.



Lo spettacolo è proposto dall’Associazione De Musica Claras(cum) nell’intento di valorizzare i piccoli teatri della provincia di Cuneo, nei quali il duo si esibirà in un tour invernale.