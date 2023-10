Mandala di Sabbia a Chiusa di Pesio dall'11 al 15 ottobre

Dall’11 al 15 ottobre 2023 un gruppo di monaci buddhisti del Jadrel Khamtsen del Monastero di Sera Jey saranno in tournée a Chiusa Pesio presso la Pesa di Frazione Vigna 8 per diffondere un importante messaggio di pace. Lo faranno offrendosi per creare un affascinante “Mandala” di sabbia colorata.

Si propongono così di raccogliere fondi da destinarsi al mantenimento delle strutture di alloggio e preghiera del monastero e per il sostentamento quotidiano dei monaci. L’evento si terrà nella sala della cellula eco-museale dei Certosini presso la Casa alla Pesa, di Frazione Vigna 8 - Chiusa di Pesio. Nei seguenti orari ci sarà la possibilità di assistere alla costruzione, l’entrata sarà ad offerta libera:

da mercoledì 11 al sabato 14 ottobre :h. 10-13 e 16,30-19,30 – domenica 15: 10-13 e distruzione h.16

Sarà possibile assistere ad una sofisticata e colorata opera d’arte mai uguale dalla precedente con diverse ore di dedizione ed assistere ad un disegno unico, tracciato a mano con la posa di sabbie su una base piana. Ci sono poche linee guida di riferimento ed una geometria di costruzione interamente manuale tramite cannucce di ottone per una durata di 5 giorni.

In sanscrito il termine Mandala sta a significare “cerchio”, uno spazio all’interno del quale sono descritti i nessi sottili fra l'uomo e l'universo e che nell’antichità veniva disegnato anche con gemme e pietre preziose, come il lapislazzuli o il rubino. L’iconografia tradizionale del Mandala è articolata e complessa e studiarla richiede una profonda applicazione per la sua composizione fino al momento, emozionante e denso di significato, della sua dissoluzione che ricorda la natura impermanente della stessa vita e le cui sabbie vengono poi disperse nel corso d’acqua più vicino. Il Monastero di Sera Jhe da cui provengono i monaci è una delle più antiche e importanti università monastiche del Buddhismo. Fondata nel 1419 a Lhasa è stata ricostruita nel Sud dell’India ed oggi ospita più di tremila monaci impegnati a mantenerne viva la millenaria tradizione culturale e spirituale.

Per informazioni è possibile contattare il numero +39.340.257.6031 per seguire i tre eventi organizzati nello stesso periodo con offerta libera:

a cura del Comune di Chiusa di Pesio il 4 ottobre alle ore 20.30 presso la biblioteca civica Alberione “Il grido inascoltato di un popolo”;

il 9 ottobre alle 20.30 presso la biblioteca civica Alberione “L’incredibile vita di Alexandra David Neel” letture e video della scrittrice, orientalista, antropologa, esploratrice e appassionata di filosofie orientali e buddhiste, la prima donna ad entrare nel paese delle nevi;

ultima conferenza nella Sala del Parco del Marguareis di Chiusa di Pesio il 13 ottobre alle ore 20.30 “Quel che resta del Tetto del mondo” un confronto condotto dal giornalista Nanni Villani insieme ad un alpinista ed ai monaci in esilio. All’interno sarà presente la mostra fotografica sugli esuli “Sognando casa”.