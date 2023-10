Nel caldo pomeriggio fossanese ha preso il via l'edizione 2023 di Coloratissimo Autunno

Un sabato pomeriggio ottobrino con temperature quasi estive ha dato il via all'edizione 2023 di Coloratissimo Autunno, la mostra mercato dei prodotti locali di Fossano, che si tiene ininterrottamente dal 1999, salvo la pausa Covid nel 2020.

Quarantacinque espositori tra frutta, verdura, miele, dolci e carni trasformate, decine di eccellenze locali degustabili ed acquistabili nel fine settimana.

Ad aprire gli interventi prima del taglio del nastro il sindaco Dario Tallone, che ha sottolineato l'importanza di essere vicini al mondo agricolo in un periodo in cui deve affrontare molti problemi: "L'amministrazione e la cittadinanza sono vicini al territorio che produce, gli eventi che portiamo avanti ne sono la testimonianza. Ringrazio tutte le autorità presenti e auguro una buona fiera di veri prodotti della terra, perché dei surrogati che ci propone l'Europa non ne voglio neanche sentire parlare!"

A fargli eco, il suo vicesindaco Giacomo Pellegrino, assessore all'Agricoltura: "E' già passato un anno dalla scorsa edizione, ma non siamo rimasti con le mani in mano. Quest'anno la novità è lo spettacolo pirotecnico del sabato sera seguito dall'intrattenimento a cura dell'orchestra Sonia De Castelli. Il territorio è eccezionale, servono degli eventi per promuoverlo e noi lo facciamo. Domenica pomeriggio alle 17 avremo l'asta dei prodotti esposti, un piccolo aiuto ai produttori che tanta passione mettono per darci l'eccellenza! E tra un mese appuntamento con la mostra nazionale della bovina piemontese."

Marco Barberis della condotta Slow Food Fossano, storica partner della fiera, ha sottolineato la presenza a Coloratissimo Autunno 2023 di un nuovo presidio, oltre al cappone di Morozzo: quello delle mele antiche. Ha inoltre aggiunto: "E' importante anche la collaborazione con Campagna Amica di Coldiretti per la distribuzione della frutta nelle scuole."

Il direttore di Coldiretti Corrado Bertello ha portato i saluti del proprio presidente, ricordando la presenza di tante produzioni tipiche, dalla patata della Bisalta, al peperone Cuneo, al porro di Cervere, alla carota di San Rocco e altre. "Il lavoro dei tecnici con le nostre aziende è eccezionale."

La consigliera provinciale Simona Giaccardi, presidente del consiglio comunale di Fossano, ha portato il saluto del presidente Luca Robaldo sottolineando la presenza di prodotti a chilometri zero.

E' stata poi la volta del vicepresidente di ATL Rocco Pulitanò, che ha parlato dell'impegno della sua Agenzia negli eventi autunnali: "Abbiamo dato l'avvio all'Autunno con Gusto, un percorso che ci porta dalla zucca di Piozzo al Cappone di Morozzo passando per Fossano."

Presenti in gran numero i consiglieri regionali cuneesi: Franco Graglia, Paolo De Marchi, Paolo Bongioanni e Matteo Gagliasso. Hanno dichiarato la vicinanza al mondo agricolo e fatto i complimenti al sindaco Tallone per la lungimiranza di certi eventi.

Dopo l'intervento di Giancarlo Fruttero, presidente Ascom Fossano, realtà new entry nella collaborazione per "Coloratissimo Autunno", che si è dichiarato orgoglioso e convinto della partnership, ha chiuso con un appassionato intervento il senatore Giorgio Bergesio: "Bravi gli amministratori, e brava la Regione, presente con un gran numero di rappresentanti! Si sta approntando a livello ministeriale un fondo da un miliardo a favore della sovranità alimentare. Al suo interno ho chiesto di destinare una quota importante alle piccole imprese agricole. Coloratissimo Autunno è un atteso ritorno, ma il lavoro prosegue tutto l'anno. In bocca al lupo a tutti!"