Dalla Germania alla Valle Varaita per creare una scuola di montagna a contatto con la natura

Nei primi giorni di ottobre una delegazione del gruppo tedesco che si sta occupando del progetto Klassen-zimmer auf der Alm, relativo alla creazione di una scuola di montagna per studenti delle superiori, ha svolto un ulteriore sopralluogo in valle Varaita, il terzo, con l’intento di progredire ulteriormente nell’individuazione della migliore sistemazione per attivare in loco il progetto.

Insieme a ideatori e gestori del progetto, in questa occasione sono venuti in visita anche Sebastian Schwanhäußer, amministratore delegato e fondatore del gruppo Schwan Stabilo, e Martin Riebel, amministratore delegato della divisione Out-door del gruppo: l’azienda, celebre soprattutto per i suoi evidenziatori colorati, è infatti uno dei finanziatori del progetto e i suoi più alti dirigenti volevano prendere visione diretta del territorio e delle sue peculiarità.

Lunedì 2 ottobre si è svolta una riunione con numerosi amministratori del territorio, che stanno seguendo direttamente e fin dalle sue prime fasi questo progetto. Nell’incontro, che si è concluso con una cena in un locale della valle, c’è stato un proficuo scambio di idee e di visioni sul futuro di questo progetto. In particolare, ai promotori dell’iniziativa è stato garantito il pieno supporto logistico per la sua concreta messa in atto e un appoggio per il futuro coinvolgimento in attività e iniziative di valle dei giovani studenti che frequenteranno la scuola.

"La scuola di montagna che si sta allestendo – ha sottolineato il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta – è un’iniziativa di grande significato e siamo felici di constatare che l’interesse per il nostro territorio da parte del gruppo di lavoro tedesco si sta consolidando e speriamo che possa concretizzarsi definitivamente. Le premesse sono ottime e il progetto porterà dei sicuri benefici al territorio".

La scuola di montagna coinvolgerà studenti tedeschi della scuola superiore che trascorreranno alcuni mesi all’anno, da aprile-maggio a settembre-ottobre, su un alpeggio autogestito dove vivranno esperienze a contatto con la natura e in un ambiente tranquillo con poche distrazioni mediatiche, attraverso un’intensa esperienza di processi di gruppo. Non si tratterà di un gruppo isolato di studenti ma al contrario tra le attività principali ci sarà l’integrazione con la comunità che vive e lavora in valle Varaita.