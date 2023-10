Cuneo: "La rimpatriata. Atleti anni '70" , venerdì 27 ottobre la presentazione del libro di Paolo Riba

Sarà presentato venerdì 27 ottobre, alle 18 presso il salone d'Onore del Municipio di Cuneo, il libro "La rimpatriata. Atleti anni '70" scritto da Paolo Riba (con prefazione di Gianni Romeo), presidente del "Comitato Rimpatriate Atleti anni ’70".

L'amore per l'atletica e l'amicizia che nasce sulle piste ispirano il progetto dell'autore.

L'opera racconta i nove raduni organizzati dal comitato in quasi trenta anni dalla sua nascita. Testimonianze, interventi, aneddoti: un'occasione per conoscere i protagonisti della storia dell'atletica leggere cuneese e piemontese. Da Franco Arese ai Damilano, da Elisa Rigaudo a Josè Bencosme, Daniela Graglia, Gian Paolo Iraldo ed altri ancora.

L'evento è patrocinato dal Comune di Cuneo.

Paolo Riba: "Nel libro descrivo i nove raduni organizzati dal comitato nei suoi quasi trenta anni dalla sua costituzione. I partecipanti, le loro storie. Ci sono aneddoti, curiosità, foto. Storie di grandi campioni e campionesse ma anche spunti di altre figure meno conosciute. Un modo per non dimenticare la storia, come ci è stato riconosciuto. I precedenti incontri hanno riscosso un grande successo, diamo appuntamento al 27 ottobre."