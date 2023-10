A Sommariva del Bosco festeggiati i 50 anni di matrimonio e i 50 anni della Corale

Toccante mattinata per le coppie di Sommariva del Bosco insieme da 50 anni e oltre.

Il Comune ha ideato e organizzato per loro una cerimonia nell’elegante location del Teatro 'Bongioanni', dove è stato proiettato un filmato composto dalle fotografie che le stesse persone avevano precedentemente messo a disposizione, con un’immagine del “giorno più bello” di ciascuna.

Ne è scaturito un emozionante flusso di ricordi, concluso da un rinfresco e dalla consegna degli attestati.

Presenti il sindaco Marco Pedussia, l’assessore Laura Petito, il consigliere Carlo Tonante, Don Bruno per il Santuario BVM di San Giovanni e Don Piero per la Parrocchia SS Giacomo e Filippo.

Si è recuperata così una tradizione interrotta dal Covid dal significato particolare, come espresso da Laura Petito: “Abbiamo pensato che è importante essere vicino alle persone adulte e anziane che sono le nostre radici. Hanno partecipato anche coppie con più di 50 anni di matrimonio e persone singole, con il coniuge impossibilitato o malato. È stata un’occasione per ritrovarsi come comunità”.

La ricorrenza dei 50 anni è anche celebrata dalla Corale Polifonica di Sommariva del Bosco con un convegno dal titolo 'Prattica di Musica' e con il concerto di domenica 8 ottobre nel Santuario della B.V.M alle ore 17, con musiche di Bach e Mendelsson eseguite da Ensemble Strumentale e Coro dell’Accademia Maghini diretto da Elena Camoletto. Un secondo concerto è in programma sabato 14 ottobre alle ore 21 nel convento dei Servi di Maria per soli coro e orchestra diretto da Adriano Popolani.

La Corale sommarivese venne fondata nel 1970 da Don Luigi Filipello e dal Maestro Antonio Olivero e vanta concerti realizzati in Italia e all’estero, oltre che partecipazioni e premi in rassegne e concorsi nazionali e internazionali. Dal 2009 è diretta dal maestro Adriano Popolani.