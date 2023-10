Alla biblioteca di Cuneo la presentazione di "Sterilità" di Linda Arnaudo

"Sarà un modo diverso di approcciarsi a Sterilità, in cui si terrà conto di aspetti che, negli incontri precedenti, non sono ancora stati trattati e che partiranno da un’indagine personale e quotidiana". Descrive così Linda Arnaudo, l’appuntamento che si terrà venerdì 13 ottobre alle 17 presso la Biblioteca Civica di Cuneo (Via Cacciatori delle Alpi 9 - Salone al primo piano) dove presenterà – all’interno della rassegna La Biblioteca Ospita - il suo romanzo d’esordio insieme al noto pittore e scrittore Franco Giletta.



Naturale immaginare un discorso dall’impronta fortemente artistica ma la conversazione, sebbene terrà fede a questa promessa, si propone di essere qualcosa di più. Il libro che si è da poco aggiudicato, tra gli altri, anche il Primo Premio per le Arti Quia - Marta Redolfi, viene definito da Giletta come "un romanzo in cui emerge la passione di Linda per la cinematografia e per l’arte. Con intriganti rimandi ad atmosfere create da celebri registi e pittori, accompagna i lettori in una vicenda che si sviluppa tra la grande città e la provincia dell’Italia contemporanea".



Una nuova occasione per conoscere con un punto di vista ancora una volta differente l’opera prima della giovane scrittrice che ci ha anticipato "una nuova, inaspettata soddisfazione: la svelerò in anteprima durante la presentazione!"



L’incontro del 13 ottobre (ingresso libero) avrà duqnue al centro arte e quotidianità ma attenzione: non quella che vi aspettereste.