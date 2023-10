Non perdete tempo: il 15 ottobre scade il contest fotografico dell’Avis Bra

Siete appassionati di fotografia? Bene, allora drizzate le orecchie, perché il 15 ottobre scade il contest fotografico dell’Avis Bra per selezionare i 12 migliori scatti da inserire nel calendario 2024.



Dopo “terra” ed “acqua”, il tema di questa 7ª edizione sarà il “fuoco”, come sintesi di passione e mistero. Gli aspiranti Steve McCurry o Oliviero Toscani troveranno il regolamento su https//www.avisbra.it/7-contest-fotografico-_-calendario-2024-avis-di-bra.



La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, sbrigatevi dunque ad inviare le candidature all’indirizzo e-mail calendarioavisbra@gmail.com.



Tutte le foto ammesse saranno valutate da una giuria esperta e le 12 più belle diventeranno un “mese” del calendario. In ogni caso, tutti i partecipanti saranno invitati ed omaggiati alla premiazione che si terrà il 23 dicembre presso l’auditorium G. Arpino di Bra. Ai primi tre classificati verrà regalato rispettivamente un abbonamento Musei Piemonte 2024, 2 biglietti per uno spettacolo al teatro Politeama di Bra e biglietti per i cinema braidesi. Allora, pronti con la reflex?