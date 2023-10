Volley femminile A1. Cuneo, partita la prevendita per il debutto casalingo con Conegliano

È partita la prevendita per il debutto casalingo della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo contro le campionesse d'Italia della Prosecco DOC Imoco Conegliano.

I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma Liveticket e presso la sede di via Bassignano 14 (lunedì-venerdì 9-12 e 14,30-18). C'è grande attesa per la super sfida di sabato 14 (ore 18,30, diretta su RaiPlay fino alle 19 a seguire su Rai Sport + HD), che segnerà l'esordio tra le mura amiche della formazione allenata da Massimo Bellano dopo il debutto esterno con derby di domenica a Villafranca Piemonte con la Wash4Green Pinerolo.

I prezzi dei biglietti: tribuna gold numerata € 25, tribuna verde numerata e curva verde € 15, tribuna rossa € 10, curva Crazy Cats biancorossi € 8; ridotto per over 70, soci ACLI, Aps Merlo Group, Michelin Sport Club, tesserati FIPAV, CSI, ragazzi dai 14 ai 21 anni, genitori atlete Granda Volley Academy.

È sempre aperta, in sede e online, la campagna abbonamenti «Il tuo tifo lascia il segno».

COME SEGUIRE LE GATTE IN TV

Tutte le partite della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo verranno trasmesse in diretta sulla piattaforma Volleyball World TV (VBTV), un servizio digitale di streaming e VOD che offre agli appassionati di sport di tutto il mondo l'accesso a migliaia di ore dei migliori contenuti di pallavolo in diretta e on-demand. Per i tifosi biancorossi sconto del 20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20.

Il centro sportivo e culturale NUoVO (via Parco della Gioventù, Cuneo) e il Circolo La Fenice (via Alfieri 3, Vignolo) trasmetteranno in diretta tutte le partite esterne delle gatte.