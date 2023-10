Volley: l’attesa è finita! Hermaea Olbia ed Lpm Bam Mondovì…tocca a voi aprire la nuova serie A2!

Finalmente si parte! I “cancelli” della nuova serie A2 di volley femminile si apriranno domani pomeriggio per far entrare l’entusiasmo, le gioie e le speranze di 20 società e dei loro tifosi sparsi per l’Italia. Le prime squadre a scendere in campo saranno proprio l’Hermaea Olbia e la Lpm Bam Mondovì, che alle 16 si ritroveranno al Geopalace di Olbia per l’anticipo della prima giornata di andata del girone B.

Le ragazze di coach Dino Guadalupi, che quest’anno festeggiano la decima presenza consecutiva in A2, rappresentano sempre un’incognita. Rispetto alla passata stagione sono andate via giocatrici importanti come Daniela Bulaich e Kristiine Miilen, sostituite dalla giapponese Yuka Imamura e dalla ex Club Italia Virginia Adriano, rimasta a riposo nell’ultimo periodo per un problema alla schiena e dunque ancora in dubbio per domani.

Volto nuovo anche in regia, grazie all’arrivo dell’esperta austriaca Dana Schmit e nel ruolo di libero con l’innesto dell’ex Brescia Sophie Blasi. Completano il potenziale sestetto titolare la schiacciatrice Sara Fontemaggi e le centrali Letizia Anello e Islam Gannar. La Lpm dovrebbe rispondere con la formazione tipo, con Allasia in regia, asse laterale composto da Lux e Grigolo, libero Tellone, centrali Pizzolato e Riparbelli e opposto Decortes.

Dopo quasi due mesi di lavoro, dunque, è tanta la curiosità di vedere all’opera la nuova Lpm targata Marco Gazzotti. Ma come sono andati i precedenti esordi in Campionato delle Pumine? Nelle passate stagioni, il primo impegno della stagione ha coinciso per quattro volte con una vittoria: 2021/22 a Montecchio (2-3); 2019/20 in casa con Macerata (3-1); 2018/19 in casa con la Roma (3-2); 2017/18 a Marsala (1-3). Per tre volte, invece, l’esordio è stato decisamente amaro, con i passi falsi subiti in casa con la Futura Busto Arsizio (1-3) nel 2022/23, in trasferta sul campo del Cus Torino (3-2) nel 2020/21 e infine in casa con il Trentino (1-3) nel 2016/17.

Diamo un’occhiata anche agli scontri diretti tra Olbia e Mondovì: le aquile sarde e le pumine piemontesi in serie A2 si sono affrontate già 13 volte, con un bilancio favorevole alla Lpm, che per ben dieci volte ha centrato la vittoria, mentre per tre volte è uscita dal campo sconfitta. Due le ex, entrambe tra le file della Lpm e che rispondono ai nomi di Veronica Allasia e Salì Coulibaly. Le pumine hanno raggiunto Olbia già questa mattina e domani saranno sostenute da un piccola, ma colorosa rappresentanza degli Ultras Puma.

Gli arbitri designati per questa gara sono Giorgia Adamo (Roma) e Luca Pescatore (Cerveteri). Come nella passata stagione il match sarà visibile gratuitamente in diretta streaming sulla pagina Youtube Volleyball World TV. Al Geopalace di Olbia il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 16.