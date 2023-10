Viaggio nel Medioevo di Caraglio e Valgrana e nel verde segreto di Savigliano per le Giornate Fai d'Autunno

“In viaggio nel Medioevo di Caraglio e della Valgrana” è il tema delle Giornate FAI d’Autunno, scelto dalla Delegazione FAI Saluzzo con il Gruppo Giovani, e che propone cinque aperture per la grande Festa del patrimonio italiano, in calendario sabato14 e domenica 15 ottobre. Il Gruppo FAI di Savigliano condurrà invece tra antiche dimore e nel verde di giardini segreti.

La presentazione stampa è avvenuta giovedì 5 ottobre, nella sala consiglio del Comune di Caraglio illustrata dal vice Capo Delegazione FAI Saluzzo Giorgio Fossati e dalla Capo gruppo di Savigliano Eva Goldschmidt.

Erano presenti il vicesindaco di Caraglio Davide Parola l’assessore alla Cultura del Comune di Savigliano Roberto Giorsino,il vicesindaco di Valgrana Gualtiero Ferreri, Mauro Rosso, volontario della chiesa San Giovanni di Caraglio.

Prima, tra le informazioni di servizio è che per la partecipazione alle Giornate FAI d’Autunno, non è prevista la prenotazione online in questa edizione 2023.

A Caraglio la proposta della Delegazione saluzzese è di un percorso itinerante, aperto a tutti, in tre luoghi solitamente chiusi al pubblico: la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa dei santi Pietro e Paolo e il Santuario della Madonna del Castello: “un percorso affascinante guidato da volontari FAI, quest’anno nella val Grana, sulla continuità di un percorso artistico – culturale tra le valli - sottolinea Giorgio Fossati - e che porta alla scoperta di storia e architetture medioevali, di affreschi della seconda metà del Quattrocento, opera dei fratelli Biazaci di Busca e di manufatti lapidei dell’officina degli Zabreri".

I tre luoghi a Caraglio sono facilmente raggiungibili sia a piedi che in macchina dal Banco FAI in piazza Giolitti - angolo via Roma, ed è obbligatorio il ritrovo qui,almeno 20 minuti prima della visita.

I trasferimenti fra i tre siti saranno liberi. La durata totale dell'itinerario (spostamenti inclusi) è prevista in almeno 1 ora e 45 minuti. Gli orari, i seguenti: sabato: 11 - 14 - 15 - 16; domenica 9 - 10 - 11- 14 - 15 - 16.

I gruppi per l'accesso ad ogni sito saranno composti da un massimo di 25 persone. Contributo: 10 euro non iscritti FAI; 7 euro iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco.

A Valgrana, in esclusiva per iscritti FAI, è predisposto un percorso “sibillino” nella Chiesa la Parrocchiale di San Martino con la scoperta di affreschi ai antiche Sibille affrescate nel sottotetto dell'edificio e all’interno di un luogo di antica “ospitalità”: l’Ospedale dei Pellegrini (Ospizio della Trinità) che si raccorda con la visita di anni fa, all’ospedale e lazzaretto di Caudano in val Maira.

Il banco FAI sarà in piazza San Martino dove è obbligatorio il ritrovo almeno 20 minuti prima della visita, la cui durata complessiva, spostamenti inclusi è di 1 ora e 30 minuti. Gli orari: sabato 11 - 14,30 - 15,30 - 16,30; domenica 9 – 10 - 11,30 - 14,30 - 15,30 - 16,30. Contributo: 3 euro (ISCRITTI FAI).

Con il Gruppo FAI Savigliano si entrerà invece in percorso tra antiche dimore e giardini segreti della città, da palazzo Villa alla dimora di Isabella di Savoia, alla corte di “casa Fontana”, una volta parte del complesso sistema di giardini di Palazzo Cravetta di Villanovetta.

Il banco FAI sarà collocato in piazza Santarosa a Savigliano, dove è necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario prescelto. Orari: sabato dalle 15 alle 18 con ultima visita ore 17, domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 con ultima visita alle 17. Contributo minimo 3 euro.

È possibile seguire le iniziative della Delegazione FAI Saluzzo, il Gruppo FAI Giovani Saluzzo ed il Gruppo FAI Savigliano su Facebook e Instagram.

Info sulle aperture Giornate FAI d’Autunno 2023 anche sul sito nazionale: www.giornatefai.it