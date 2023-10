Calcio Serie D: pari Bra con il Pinerolo, i giallorossi chiudono la partita in nove uomini

Il Bra impatta 1-1 con il Pinerolo, al termine di una sfida equilibrata e ricca di spunti di cronaca, nel derby piemontese disputato al Bravi. Tutte nel primo tempo le reti che decidono la gara: ad Andretta risponde Musso su calcio di rigore. Giallorossi costretti a giocare in nove dal 76': Tos espulso per fallo da ultimo uomo dopo il rosso sventolato dieci minuti prima in faccia a Marchisone.

LA CRONACA

La partita si sblocca al quarto d'ora di gioco con il vantaggio degli ospiti. Pautassi perde un brutto pallone, ne approfitta Miglietta che mette in mezzo. Tutto facile per Andretta, appostato al limite dell'area piccola: piatto destro e Piras è battuto, 0-1. Poco prima della mezz'ora il Bra pareggia. Identici i protagonisti dell'azione che aveva sbloccato la gara ma a parti invertite. Pautassi riceve da Marchisone su sviluppi di corner, Miglietta lo aggancia sul più bello, inducendo l'arbitro a fischiare il penalty. Dal dischetto Musso è implacabile, Gilli spiazzato e 1-1. Rignanese costretto al primo cambio al 35': out l'infortunato Ozara, al suo posto Orlando. Dopo cinque minuti di recupero termina il primo tempo sul risultato di parità, sostanzialmente giusto.

Marchetti si fa male ad inizio ripresa, Floris inserisce Tos. Tegola per i giallorossi al 66'. Marchisone tocca duro Palladini sotto gli occhi del direttore di gara, di istinto dopo un pallone perso dai suoi. Rosso diretto e Bra in dieci uomini. Inferiorità numerica ancora più pesante dieci minuti dopo, quando Tos interviene da ultimo uomo su De Riggi, finendo anche lui sotto la doccia prima del tempo: Bra in nove uomini. Floris corre ai ripari: Giorcelli rileva Musso. Minuto 80: Fogliarino per Gerbino. Il Pinerolo ci prova fino al termine ma non scalfisce il muro braidese. 1-1 il risultato finale dopo cinque minuti di recupero.

TABELLINO

Bra (4-3-2-1): Piras, Mawete (88' Vaiarelli), Marchetti (54' Tos), Ropolo, Pautassi; Daqoune, Giallombardo, Gerbino (81' Fogliarino); Gyimah (88' Magnaldi), Marchisone; Musso (76' Giorcelli). A disp: Steve, Matija, Bosio, Baggio. All Floris

Pinerolo (3-4-2-1): Gilli, Ciletta, Torini, De Letteriis (86' Coulibaly); Amansour (73' Ciliberto), Ozara (35' Orlando), Palladini (90'+4 Bellucci), Ceschin; Miglietta (86' Cappai), Andretta, De Riggi. A disp: Cavalieri, Bongani, Gerevini, De Dominicis. All Rignanese

Gol: 15' Andretta, 28' Musso (rig)

Ammoniti: Mawete, Musso, Tonini, Gerbino

Espulsi: 66' Marchisone per fallo di reazione, 76' Tos per fallo da ultimo uomo

Arbitro: Vittorio Umberto Branzoni di Mestre, assistenti Fabrizio Perri di Lamezia Terme e Massimiliano Alvise Quaglia di Mestre