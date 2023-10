STORIE DI MONTAGNA/81 - Valentina e le strade delle lucciole

I sognatori li riconosci subito. Hanno quella luce negli occhi che li illumina ad ogni parola. Non ce ne sono molti, perché spesso nascondono questo loro dono, ma io ho avuto la fortuna di incontrare Valentina, una ragazza che ancora sogna e oggi ti racconto la sua storia.

Valentina è originaria della Valle Stura (CN), di un piccolo paese denominato Vinadio. Papà pugliese, guardia carceraria e Mamma piemontese, infermiera sul territorio, le fanno amare la montagna e la rendono la donna cordiale e accogliente che è oggi. Suo nonno è stato il primo Randiere di Sant'Anna di Vinadio, la nonna per molto tempo ha gestito un bar con annesso un albergo. Entrambi sono stati per lei davvero importanti, nella nostra chiacchierata spesso sono stati con noi.

Prende il diploma all'istituto magistrale e guardandosi indietro ha fatto davvero moltissimi lavori.

La barista, l'assistente all'autonomia nelle scuole, la contabile insomma una vita avventurosa e laboriosa, ma in lei, da sempre, la voglia di fare qualcosa in autonomia, a contatto con il pubblico. L'idea di gestire un rifugio o avere un piccolo ristorantino la raggiunge spesso. Tra i ricordi di casa c'è ancora quel vecchio libro di ricette della nonna, ci sono i sapori della cucina conosciuta da piccola e c'è la sua voglia di mettersi in gioco.

Ci sono voluti degli anni per trovare un posto dove poter iniziare a realizzare, almeno in parte, il suo sogno e così sulle colline di Borgo San Dalmazzo, in un piccolo angolo di paradiso, immerso nelle colline di Monserrato è nato il suo B&B il Bosco incantato! https://www.instagram.com/bb_ilboscoincantato_

Dove ora sorge il b&b un tempo c'era un ristorante che Valentina, con l'aiuto del marito ingegnere, ha trasformato in un accogliente luogo dove staccare dal resto del mondo, rilassarti senza essere troppo distanti dalle comodità. E' aperta da tre mesi e tutto sempre andare per il meglio perchè le sue attenzioni verso il cliente fanno la differenza!"

La strada che porta in questo posto "incantato" , durante il periodo estivo, diventa magica: si riempie di lucciole che accompagnano gli ospiti fino nelle camere. Non è raro, inoltre, vedere dei teneri caprioli pascolare nel giardino adiacente alla casa. Da questa emozioni, vissute in prima persona da Valentina, suo marito e il piccolo Leonardo, il loro bimbo di 2 anni, è nato il nome del B&B.

Ci sono due stanze, colorate, spaziose, dove il tocco delicato e gentile di Valentina si vede. Tutto è curato nei minimi dettagli per farti sentire accolto.

Valentina è appassionata di Fantasy, alle spalle la pubblicazione di un racconto e un libro in arrivo presto! Ecco perché qui si respira un po di magia, ci sono fate e folletti ovunque e ad ogni ospite viene lasciato un piccolo omaggio con una tisana a tema "Bosco incantato"!

Ho visto in Valentina la me di molti anni fa, quando ancora ero colorata dal mio sogno, lo vivevo e trasmettevo a tutti la mia passione, la grande felicità per essere arrivata dove volevo. Anche lei,come me, ha ancora tanti sogni nel cassetto che sono certa troveranno la strada per venire fuori e questo posto non sarà solo un meraviglioso B&B, ma crescerà con lei e la sua anima sognatrice.

Un posto a pochi passi dalla città, dimora di accoglienza che offre la possibilità di entrare nel sogno di Valentina, di assaporare la sua accoglienza, di gustare una colazione da favola ...sei ancora li?