Volley A2/F: Hermaea Olbia-Lpm Bam Mondovì 2-3; La top scorer Clara Decortes: "La prima partita è sempre complicata"

Il Puma centra l'obiettivo della vittoria all'esordio in campionato. La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio ha superato in rimonta l'Hermaea Olbia nella prima giornata di regular season (girone B). Una gara messasi subito in salita per le ragazze di Gazzotti, brave comunque a riprendere in mano le redini del match e condurre in porta una vittoria preziosa.

Tra le protagoniste del match c'è sicuramente l'opposto Clara Decortes, top scorer della gara con 24 punti all'attivo, compresi due muri e due ace. Appena prima di salire sull'aereo che riporterà le pumine allo scalo milanese di Malpensa, abbiamo chiesto proprio alla forte opposto del Puma di commentare questo successo:

Non è stato un approccio facile alla gara con tanti errori soprattutto al servizio. Cosa non ha funzionato?

"La prima partita è complicata a livello emotivo." - ha spiegato Clara Decortes - "Siamo partite un po’ contratte e poi ci siamo sciolte durante la partita."

Lpm a tratti in difficoltà, ma comunque brava a riprendere in mano un match che si era incanalato verso binari poco piacevoli, vero?

"Nonostante le difficoltà il gruppo non ha mai mollato a livello caratteriale, che è quello che può fare la differenza." - continua l'opposto del Puma - "Portare a casa la prima di campionato è importante per poter tornare a lavorare più serenamente in palestra."