Volley A2/F: il Puma vince...ma che fatica! La Lpm Bam Mondovì trionfa in casa dell’Hermaea Olbia al tie-break

La Lpm Bam Mondovì inizia la stagione con una vittoria sofferta in casa dell’Hermaea Olbia. Le pumine hanno giocato a corrente alternata, finendo per commettere tanti errori in ricezione e in attacco. Le ragazze di Gazzotti sono apparse nervose più del dovuto, a tratti impacciate, anche se dal quarto set in poi la musica è decisamente cambiata. Tanti errori anche al servizio, soprattutto nel primo set.

Insomma, non una bellissima prestazione da parte delle pumine, che hanno comunque avuto il merito di riprendere il bandolo di una matassa che sembrava incredibilmente imbrogliata. Nel Puma da segnalare i 24 punti di Clara Decortes, mentre a deludere è stata la banda statunitense Kristine Lux, solo tre punti per lei, ma che tuttavia avrà tutto il tempo per dimostrare il suo valore. Nell’Hermaea Olbia, priva per quasi tutto il match dell’opposta Adriano, ottima prova della giapponese Imamura, autrice di 20 punti.

PRIMO SET: partenza sprint per le pumine, avanti 0-3. Le padrone di casa rialzano la testa e poco dopo ritrovano la parità sul 4-4. Le ragazze di Gazzotti sembrano in difficoltà e l’Olbia ne approfitta per andare sull’8-6. Tanti errori al servizio per la Lpm, che sembra ancora bloccata mentalmente. Sul 13-10 coach Gazzotti prova a dare una strigliata alla squadra chiamando il primo time-out. La luce non si accende e l’Hermaea resta avanti sul 18-15. Ace di Letizia Anello e sul 22-19 uno sconsolato Gazzotti chiama il secondo time out a disposizione. Arriva un break per le pumine e sul 22-21 è coach Guadalupi a chiamare a roccolta le sue ragazze per il primo time out olbiese. Kristine Lux, piuttosto spenta fino a questo momento, lascia il posto a Salì Coulibalì. L’Hermaea si guadagna tre set-point sul 24-21. La Lpm recupera due lunghezze, ma sul più bello un errore di gestione del pallone tra Allasia e Riparbelli consente all’Olbia di portare a casa il primo set sul 25-23.

SECONDO SET: le pumine entrano in campo con un piglio diverso e volano sul 3-6. Clara Decortes inserisce le marce alte e sul 4-9 coach Guadalupi non può fare altro che chiamare il time-out. Il tempo di tornare in campo e “Super Clara” mette a segno un ace. La imita poco dopo anche la Lux per il punto del 5-12. Le padrone di casa reagiscono e dopo il diagonale vincente di Imamura arriva il punto del 9-13. Coach Gazzotti corre ai ripari chiamando il time out. Nuovo break in favore delle pumine, avanti 11-17. Secondo time out per coach Guadalupi, quando il tabellone indica il punteggio di 12-18. Le padrone di casa rosicchiano quattro lunghezze consecutive andando sul 17-21. Alice Farina prende il posto di Chiara Riparbelli. Secondo time out per Guadalupi sul 17-22. Poco dopo arrivano sei palle set per le pumine, sul punteggio di 18-24. Al secondo tentativo arriva la schiacciata vincente di Clara Decortes, che fissa il parziale sul 19-25.

TERZO SET: si riparte con il muro di Chiara Riparbelli. Le pumine mantengono un leggero vantaggio sul 5-7. Break per Olbia, che dopo l’ace di Fontemaggi porta l’Hermaea avanti sul 9-7. La ricezione della Lpm è ancora in difficoltà e sull’11-8 coach Gazzotti chiama il time out, ripetendosi poco dopo sul 12-8. Le pumine non superano l’impasse e le padrone di casa ne approfittano per volare sul 15-8. Entra in campo Manig per Allasia. L’ace di Decortes rende la distanza tra le due squadre meno pesante. Sul 18-13 coach Guadalupi preferisce spezzare il ritmo e chiamare il time out. Sul 24-18 arrivano sei set-point per le aquile di Olbia, che alla prima occasione chiudono il parziale sul 25-18.

QUARTO SET: pumine avanti 1-3, ma subito riprese dalle padroni di casa. L’Olbia mette la freccia e si porta sul 6-4. Time out chiamato da Gazzotti sul 7-4. Laura Grigolo mette a terra il punto dell’8-8. Nuovo break per l’Hermaea, a +3 sul 13-10. Le ragazze di Gazzotti ritrovano la parità sul 14-14. Ancora due punti per le pumine e sul 14-16 coach Guadalupi ferma il gioco e chiama il time-out. Buon momento per le rossoblù, che continuano a macinare gioco e punti. Sul 14-19 arriva il secondo time-out per la panchina sarda. Decortes continua a spingere. Virginia Adriano fa il suo ingresso in campo nonostante le non perfette condizioni fisiche. Sul 17-24 sono sette le possibilità per il Puma di rimettere in equilibrio il match. Al secondo tentativo arriva il pallonetto vincente di Clara Decortes, per il definitivo 18-25. Si va al tie-break.

TIE-BREAK: primo punto di Gannar nonostante il recupero spettacolare di Allasia. Pareggia i conti il muro di Pizzolato. Pumine avanti 3-2. Mani out sull’attacco di Coulibaly e sul 2-5 coach Guadalupi chiama il time out. Le rossoblù premono sull’acceleratore e sul 2-8 coach Guadalupi si gioca l’ultimo time-out dell’incontro. Ace di Coulibalì per il punto del 4-12. Poco dopo è la solita Clara Decortes a trovare la zampata vincente per il definitivo 7-15.

HERMAEA OLBIA-LPM BAM MONDOVI' 2-3: (25-23; 19-25; 25-19; 18-25; 7-15)

HERMAEA OLBIA: Gannar 13, Anello 8, Adriano, Orlandi 12, Blasi, Civetta, Belotti, Fontemaggi 12, Buselli, Imamura 20, Schmit, Parise 1. Allenatore: Dino Guadalupi

LPM BAM MONDOVI': Manig 1, Allasia 2, Lux 3, Marengo, Coulibaly 7, Lapini, Farina, Pizzolato 10, Grigolo 17, Riparbelli 10, Tellone, Decortes 24

ARBITRI: Giorgia Adamo; Luca Pescatore